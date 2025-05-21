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 | Berrak Arıcan

Cesedi parçalarına ayırıp sebzelerle beraber pişirdi! Kan donduran cinayet itirafı

Eskiden kasap olan şimdilerde pizza şefliği yapan Philippe Schneider korkunç bir cinayet itirafında bulundu. Schneider, hırsızlık için evine girdikleri bir kişiyi öldürüp, cesedi pişirdiklerini anlattı.

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Cesedi parçalarına ayırıp sebzelerle beraber pişirdi! Kan donduran cinayet itirafı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 13:16

Fransız şef Philippe Schneider ve eşi Nathalie Caboubassy'in 2023 yılında kayıplara karışan Georges Meichler'i öldüren kişiler olduğu ortaya çıktı. Eski bir kasap olan Schneider, Meichler'in evlerine hırsızlık için girdiğini söyledi. Schneider, 60 yaşındaki adamı bağlayıp ağzını ise kapattıklarını, bir süre yanından ayrılıp geri döndüklerinde ise ölü olarak bulduklarını itiraf etti.

CESEDİ SEBZELERLE BERABER PİŞİRDİ

Telegraph'ın haberine göre, Schneider, cinayeti örtbas edebilmek için cesedi parçalarına ayırdı. Meichler’in kafasını, ellerini ve ayaklarını yaktığını, kalan parçaları da eşiyle arabaya koyup farklı yerlere attığını itiraf etti.

Schneider'in ayrıca Meichler'in cesedinin bazı parçalarını Nepal'de öğrendiği dini bir ritüele uygun şekilde kokuyu bastırmak için sebze dolu bir tencerede pişirmeye çalıştığını söylediği de aktarıldı.

Cesedi parçalarına ayırıp sebzelerle beraber pişirdi! Kan donduran cinayet itirafı

KIZI 'TUHAF' MESAJI ANLATTI

Meichler'in kayıplara karışmasının ardından kızı kayıp ihbarında bulunmuş ve arkadaşıyla beraber Brittany'e gittiğine dair mesaj attığını söylemişti. mesajda "Merhaba. Bir arkadaşımla Brittany'e gidiyorum. Biraz temiz hava alıp ülkeyi gezeceğim. Geri döndüğümde görüşürüz. İyi günler," yazıyordu. Kızı, babasının pek de bir yere giderken haber veren biri olmadığını, bu mesajın tuhaf olduğunu söylemişti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Fransız şefin avukatı Luc Abratkiewicz müvekkilinin suçunu kabul ettiğini belirtiyor. Diğer yandan Schneider’in eşi Caboubassy, cinayetle ilişkisi olmadığını savunuyor. Mahkemenin kararını 22 Mayıs’ta açıklaması bekleniyor.

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