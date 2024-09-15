Cesetlerle dolu 'Umutsuzluğun Sıcak Küveti', dünyanın en ölümcül sularından biri

15 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:01

Meksika Körfezi'nde bulunan 'dipsiz' gölet bilim insanlarını şoke etti. Çıplak gözle bakıldığında bulanık bir sudan ibaret olsa da cesetlerle dolu bir su birikintisi olduğu anlaşıldı. Dünyanın en ölümcül sularından biri Umutsuzluğun Sıcak Küveti...

Bilim insanları, dünyanın en ölümcül sularından biri olan 'Umutsuzluğun Sıcak Küveti' olarak nitelendirilen göleti inceledi. Genişliği 30 metreyi bulan 'dipsiz' su birikintisi, çıplak gözle bakıldığında bulanık bir su birinkisi. Fakat içine giren neredeyse her canlı ölüyor. Su birikintisi aşırı tuzlu su, metan ve hidrojen sülfürden oluşuyor, oldukça zehirli bir karışıma sahip. Araştırmacılar, kıyılarının sıcak sularda yüzmeye çalışan canlıların cesetleriyle dolu olduğunu fark etti.

BİN METRE DERİNLİK

Ocean Exploration Trust tarafından Meksika Körfezi'nin derinliklerinde 'soğuk sızıntılar' fark edilince kaynağın 'Umutsuzluğun Sıcak Küveti' olduğu anlaşıldı. Bu birikinti, bin metre derinlikte bulunuyor.

Araştırmacılar, Hercules adı verilen uzaktan kumandalı bir araç ile deniz tabanından sadece 3 metre yüksekte minerallerle oldu canlı midyelerden oluşan bir alan keşfetti. Numune almak için ekipmanları 19 metreden derine bırakan bilim insanları dibe bir türlü ulaşamadılar.

'UMUTSUZLUĞUN SICAK KÜVETİ'

Dipsiz gölete 'Umutsuzluğun Sıcak Küveti' denmesinin nedeni ise canlılar için ölümcül bir havuz olması. İçine giren büyük canlılar burada yaşayamıyor.

Araştırmacılar, tuzlu suda korunmuş çok sayıda yengeç ve eklembacaklının cesedini tespit etti. Cesetlerin bir kısmı o kadar uzun süre suda kalmıştı ki, üzerleri büyük kaya tuzu kristalleri de dahil olmak üzere mineral birikintilerinden oluşan bir tabaka ile kaplanmıştı.

Bilim insanlarına göre hayvanlar buraya ölmek için geliyor ve bu suda mumyalanıyorlar.