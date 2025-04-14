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 | Berrak Arican

Çete liderleri için silahlı drone'lar devreye girdi! Sonuç ise tam tersi bir hal aldı

Haiti'de düzeni sağlamak amacıyla çetelerin kontrolündeki bölgeye silahlı drone'lar devreye girdi. Sonuç ise tam tersi bir hal aldı. Hiçbir çete lideri öldürülemedi fakat en az 9 sivilin yaralandığı belirtildi.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 17:28

Çetelerin kontrolündeki Haiti'de devreye silahlı drone'lar girdi. Ülkedeki insan hakları örgütlerinden İnsan Hakları Savunma Ulusal Ağı (RNDDH) bu hamleyi takdirle karşıladı. Kurumun direktörü Pierre Esperance, "Çeteler terör faaliyetleri yürütüyor. Onlara karşı girişilen tüm eylemleri kucaklarız" dedi. Fakat birçok kişi ve kuruluş bu durumun tam tersi bir hal aldığını savundu.

Çete liderleri için silahlı drone'lar devreye girdi! Sonuç ise tam tersi bir hal aldı

SONUÇ TAM TERSİ

Silahlı drone'lar nedeniyle sivillerin ölebileceği, çatışmaların artabileceği ve yardım göndermenin zorlaşacağı belirtildi. İsviçre merkezli kâr amacı gütmeyen Uluslararası Organize Suça Karşı Küresel Girişim'in Haiti uzmanı Romain Le Cour Grandmaison da durumun tam tersi olduğunu, ''Amaç, durumun kontrol altında olduğu illüzyonunu oluşturmaksa, sonuç tam tersi yönde. Bu çok tehlikeli bir hamle.'' sözleriyle ifade etti.

Çete liderleri için silahlı drone'lar devreye girdi! Sonuç ise tam tersi bir hal aldı

ÇETE LİDERİNDEN TEHDİT

Ayrıca ülkenin en güçlü çete liderlerinden biri olan Barbekü lakaplı Jimmy Cherizier da kendilerinin silahlı drone'lar alabileceklerini belirtti. Cherizier, ''Dikkatli olun. Dünya her şeyi satıyor. Sizin aldığınızı ben de alabilirim'' dedi.

SİVİLLER YARALANDI

Washington Post ise bölgedeki herhangi bir çete öldürülmediğini fakat en az 9 sivilin yaralandığını yazdı. Haberde drone'ların kim tarafından kullanıldığının da belirli olmadığı ifade edildi. Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, Geçici Haiti yönetimi ve polisin sorumluluğu üstlenmediğini belirtti. Geçici Başbakan Alix Didier Fils-Aimé ve Haiti Geçiş Konseyi'nin özel görevlendirdiği bir görev gücünün drone'ları işlettiğini söyledi.

Çete liderleri için silahlı drone'lar devreye girdi! Sonuç ise tam tersi bir hal aldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) Amerika uzmanı Nathalye Cotrino, "Hiçbir şeffaflık yok" diyerek tepki gösteriyor ve sorumlu tutulabilecek kimsenin olmadığını belirtiyor.

Çete liderleri için silahlı drone'lar devreye girdi! Sonuç ise tam tersi bir hal aldı

''SALDIRI VARSA SİVİLLER DE ZARAR GÖREBİLİR''

Washington Post'a konuşan Haiti yönetimindeki bir kişi ise silahlı drone'ları savundu ve "Çetelerin kontrol ettiği bir bölgedeyseniz ve saldırılar varsa siviller de zarar görecektir" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Haiti neden silahlı çetelerin elinde?
Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldürüldü. Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı. Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.
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