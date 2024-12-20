Cezaevi isyanı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

20 Aralık 2024 09:07 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:17

Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Creset kentinde yer alan bir hapishanede isyan çıktı. İsyan sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Creset kentinde yer alan bir hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyanı tetikledi. Çıkan olaylarda 2 mahkum yaşamını yitirirken, bazıları yaralandı. Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, basına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti. ÇOK SAYIDA SİLAH, KESİCİ ALET VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ Mahkumlar, çeşitli mobilyaları ve çöpleri ateşe verdi. Operasyon sırasında çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildi. Öte yandan isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı. İlgili Haberler İtalya'daki çocuk cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda yaralı var Cezaevinde çete kapışması: Çok sayıda mahkum öldü