Cezaevi isyanı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Creset kentinde yer alan bir hapishanede isyan çıktı. İsyan sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Creset kentinde yer alan bir hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyanı tetikledi. Çıkan olaylarda 2 mahkum yaşamını yitirirken, bazıları yaralandı.
Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, basına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti.
ÇOK SAYIDA SİLAH, KESİCİ ALET VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Mahkumlar, çeşitli mobilyaları ve çöpleri ateşe verdi. Operasyon sırasında çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Öte yandan isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.