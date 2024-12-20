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Cezaevi isyanı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Aralık 2024 09:07 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:17
Cezaevi isyanı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Creset kentinde yer alan bir hapishanede isyan çıktı. İsyan sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Creset kentinde yer alan bir hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyanı tetikledi. Çıkan olaylarda 2 mahkum yaşamını yitirirken, bazıları yaralandı.

Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, basına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti.

Cezaevi isyanı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA SİLAH, KESİCİ ALET VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Mahkumlar, çeşitli mobilyaları ve çöpleri ateşe verdi. Operasyon sırasında çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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