Cezaevinde çete kapışması: Çok sayıda mahkum öldü

13 Kasım 2024 08:52 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:04

Ekvador'da bir cezaevi yeniden karıştı. Çete üyeleri arasında kavga çıktı. Polis ve askerler olayları kontrol altına almak için geniş çaplı operasyon başlattı. Olaylarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Ekvador'un Guayaquil şehrinde bulunan Penitenciaria del Litoral hapishanesi karıştı. Çete üyeleri arasında kavga çıktı. Polis ve asker, çatışmaları durdurmak için geniş çaplı operasyon başlattı. Olaylarda ilk belirlemelere göre, 15 mahkum hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Cezaevlerinden sorumlu devlet dairesi SNAI, polis ve askerlerin cezaevindeki olayları kontrol altına almak için geniş çaplı operasyon başlattığını açıkladı.

CEZAEVİNDE 12 BİN MAHKUM VAR

Ülkenin en büyük hapishanesi olarak bilinen ve yaklaşık 12 bin mahkumun bulunduğu Penitenciaria del Litoral, Ekvador’daki çete çatışmalarının merkezlerinden biri durumunda.

Bu yılın başında Devlet Başkanı Daniel Noboa, çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle hapishanelerde güvenliğin askerler tarafından sağlanması talimatı vermişti.