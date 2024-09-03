Cezaevinde firar girişimi: Bazıları uyarı ateşiyle bazıları izdihamda öldü! Kongo'da ortalık karıştı

03 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:12

Orta Afrika ülkesi Kongo'daki bin 500 kişilik kapasiteli Makala Cezaevi'nde 12 binden fazla mahkum bulunuyor. Bir grup firar için harekete geçti, ortalık karıştı.

Kongo İçişleri Bakanı Jacquemin Shabani, firar girişimi sırasında 24 mahkumun açılan uyarı ateşiyle diğerlerinin ise izdihamda öldüğünü, toplamda 129 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

''SABOTAJ EYLEMİ SPONSORLU!''

Adalet Bakanı Constant Mutamba, X'te yaptığı açıklamada ''Bu sabotaj eylemlerinin sponsorlarının tespit edilmesi ve ağır bir şekilde cezalandırılması için soruşturmaların devam ettiğini'' söyledi.

YENİ BİR CEZAEVİ İNŞA EDİLECEK

Ayrıca bir sonraki emre kadar mahkumların söz konusu cezaevine naklinin yasaklandığını duyurdu ve yetkililerin aşırı kalabalığı azaltmaya yönelik diğer çabaların yanı sıra yeni bir tesis inşa edeceğini söyledi.

Öte yandan 2017 yılında da cezaevine saldırı gerçekleştirilmiş, bu sırada çok sayıda mahkum firar etmişti.

Yetkililer bu yüzden son aylarda düzinelerce mahkûmun serbest bırakılmasıyla aşırı kalabalığı azaltmaya çalışıyordu.