Cezaevinden çıkıp gittiği restoranın tuvaletinde ölü bulundu! 3 gün boyunca fark edilmedi

08 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:06

İngiltere'de korkunç bir olay meydana geldi. 47 yaşındaki Sabrina Marlynn Lyttle, cezaevinden çıktıktan bir gün sonra gittiği restoranda 3 gün sonra ölü bulundu. Sabrina'nın 3 gün boyunca tuvalet kabinin olduğu fakat restoran çalışanlarının onu fark etmediği ortaya çıktı.

Otuz bin TL'lik meydan okuma canına mal oldu! Genç fenomenin acı ölümü

Otuz bin TL'lik meydan okuma canına mal oldu! Genç fenomenin acı ölümü

İngiltere'nin Blackpool şehrinde 47 yaşındaki Sabrina Marlynn Lyttle'ın cansız bedeninin 3 gün boyunca restoranın tuvaletinde kaldığı ortaya çıktı. Restorana gitmeden bir gün önce cezaevinden çıkan ve gidecek bir yeri olmayan Sabrina'nın kızı Jade Casey, restoran çalışanlarını suçladı.

3 GÜN BOYUNCA KİMSE TUVALETE BAKMADI

Jade, “Polis bize, tuvalete giremeyen müşterilerin restoran yönetime şikayette bulunduğunu söyledi. Ancak restoran yönetiminin, kilitle ilgili bir sorun olduğunu söyleyip daha fazla bir işlem yapmadığını aktardı.” dedi.

Tuvalet kabinin kilidinin çilingirle açılmasıyla Sabrina'nın cansız bedeni bulundu. Kızı Jade, tuvaletlerin düzenli olarak kontrol edilip, temizlenmesi nedeniyle öfkeli olduğunu dile getirdi. Jade, ''Annemin soğukta, yalnız başına kalması içimizi acıtıyor.'' dedi.

Sabrina'nın ölüm neden henüz belli olmadı. Fakat kızı Jade, tuvaletler kontrol edilseydi annesinin kurtarılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK

Restoranın kamera kayıtları incelendi. Olay yerinde herhangi bir uyuşturucu veya şüpheli bir kişi görülmedi. Jade, annesinin evsiz olduğunu, bir gün önce hapisten çıktığını söyledi. Annesinin neden restorana gittiğini ise bilmediğini fakat sıcak bir yer arıyor olabileceğini dile getirdi.

Annesinin bağımlılık sorunları yaşadığını söyleyen Jade, hayatının zorluklarla geçmesine rağmen nazik ve eğlenceli bir kişi olduğunu söyledi.