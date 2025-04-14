Cezayir ve Fransa arasında konsolosluk krizi: Ülkeyi terk etmeleri için 48 saat verdi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bu isteği 'haksız' olarak nitelendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, son yıllarda karşılıklı gözaltılar ile ilişkilerin daha da gergin seyrettiği Cezayir’in, 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir’in 12 Fransız konsolosluk çalışanının ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istemesini "haksız" olarak niteledi.

''DERHAL' CEVAP VERİLECEK''

Barrot, Cezayir'i Fransa'da Cezayir uyruklu 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından aldığı bu karardan vazgeçmeye çağırdı. Bu kararın "Fransız topraklarında ciddi suçlar işlediği gerekçesiyle 3 Cezayirlinin gözaltına alınmasına" bir tepki olarak alındığını kaydeden Barrot, Cezayir ile diyalog bağlarını yeniden kurmaya çalıştıkları bir dönemde olduklarını belirterek, "Cezayir makamlarından, (tutukluların) devam eden yasal işlemlerle ilgisi olmayan bu sınır dışı etme tedbirini terk etmelerini istiyorum." dedi. Barrot, Cezayir’in kararından vazgeçmemesi halinde konsolosluk çalışanlarının sınır dışı edilmesine "derhal" cevap verileceğini kaydetti.