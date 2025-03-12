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 | Berkay Alptekin

Charles'tan kral hareket! Eşinin mahremiyeti için harcadığı para dudak uçuklattı

İngiltere Kralı III. Charles, Kraliçe Camilla'nın mahremiyetini korumak için dudak uçuklatan bir fiyata malikane aldı. Özel fonlarını kullanarak satın aldığı malikaneyi hem eşi Kraliçe Camilla'nın özel yaşamını korumak hem de akıllıca bir yatırım olarak yorumladığı ileri sürüldü.

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Charles'tan kral hareket! Eşinin mahremiyeti için harcadığı para dudak uçuklattı
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 17:17

İngiltere Kralı III. Charles, 2022'de annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın yeni sahibi oldu. Kral Charles, eşi Konsort Kraliçe Camilla için önemli bir adım attı. Kraliçe Camilla'nın mahremiyetini korumak amacıyla harekete geçen Kral Charles, Wiltshire'daki Ray Mill Malikânesi'nin yanındaki bir komşu malikâneyi 3.8 milyon sterlin (yaklaşık 180 milyon TL) karşılığında satın aldı.

ÖZEL FONLARINI KULLANDI

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre, Konsort Kraliçe Camilla, bu malikânenin düğün mekânı olarak kullanılacağına dair duyumu aldıktan sonra oldukça üzüldüğü belirtildi.

Düğünlerin ve diğer etkinliklerin sık sık yapılmasının, Camilla'nın mahremiyetini riske atacağı endişesini taşıyan Kral Charles, eşinin rahatlığını ve gizliliğini sağlamak adına özel fonlarını kullanarak bu yatırımı gerçekleştirdi.
Kral Charles, bu hamlesini hem Kraliçe Camilla'nın özel yaşamının korunmasını sağlamayı hem de akıllıca bir yatırım olarak yorumluyor.

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