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 | Banu İriç

ChatGPT bu defa yuva yıktı! 'E harfiyle başlayan biri var' mesajı sonrası 12 yıllık evlilik bitti

Kahve falı yuva yıktı! Yunanistan’da bir kadın, yapay zekanın baktığı fal yüzünden 12 yıllık eşinin kendisini aldattığına inandı. ChatGPT’nin "eşinin aklında başka biri var" cevabını ciddiye alan kadın, evi terk edip boşanma davası açtı. Yapay zekanın insan ilişkilerine müdahalesi bir kez daha gözler önüne serildi.

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ChatGPT bu defa yuva yıktı! 'E harfiyle başlayan biri var' mesajı sonrası 12 yıllık evlilik bitti
KAYNAK:
Kathimerini
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 18:35

Yunanistan’da akıllara durgunluk veren bir boşanma davası gündeme oturdu. Bir kadın, kahve falını ChatGPT’ye baktırdıktan sonra eşinin kendisini aldattığına inanarak boşanma davası açtı. Üstelik 12 yıllık evli olduğu ve iki çocuk sahibi olduğu eşiyle yollarını ayırma kararını, yalnızca yapay zekanın fincan yorumuna dayanarak aldı.

ChatGPT bu defa yuva yıktı! 'E harfiyle başlayan biri var' mesajı sonrası 12 yıllık evlilik bitti

KAHVE FALINI CHATGPT'YE YORUMLATTI

İddiaya göre çift, son dönemde sosyal medyada popülerleşen bir akım gereği kahve içtikten sonra fincanlarının fotoğrafını çekip, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’ye gönderdi. Yapay zeka, fincanın telvesine bakarak adamın aklında “E” harfiyle başlayan genç bir kadın olduğunu ve bu kişinin evliliği tehdit ettiğini öne sürdü. Kadın, bu cevabı ciddiye alarak eşini evden kovdu ve ardından boşanma sürecini başlattı.

ChatGPT bu defa yuva yıktı! 'E harfiyle başlayan biri var' mesajı sonrası 12 yıllık evlilik bitti

ŞAŞKIN KOCA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sabah kuşağında yayınlanan “To Proino” programına katılan koca ise yaşadıklarını anlatarak iddiaları reddetti. Eşinin zaman zaman böyle akımlara ve modern trendlere fazlaca kapıldığını söyleyen adam, “Sırf eğlencesine kahve içtik, fotoğraflarını çekip ChatGPT’ye göndermeyi teklif etti. Onun keyfini kaçırmamak için tamam dedim. Fincanları gönderdikten sonra bana genç bir kadınla ilişki yaşayacağıma dair bir yorum çıktı. Eşimin fincanında ise beni genç bir kadınla aldattığım ve bu kişinin ailemizi yıkmak istediği yazıyordu. Bu saçmalığa açıklama yapmaya bile gerek duymadım, gülüp geçtim” dedi.

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YAPAY ZEKA İFADESİ MAHKEMEYE DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Ancak kadının bu yorumu gerçek kabul ettiğini ve hemen boşanma kararını çocuklarına da açıkladığını aktaran adam, “Evden ayrıldım, kendisine biraz zaman tanımak istedim. Fakat kısa süre sonra bir avukat arayarak eşimin anlaşmalı boşanma istediğini bildirdi. Kabul etmedim. Üç gün sonra bana çekişmeli boşanma davası açıldı” ifadelerini kullandı.

Adam, eşinin geçmişte de benzer bir durum yaşadığını ve bir astrologun söylediklerine uzun süre inandığını belirterek, “O zaman da aylarca bu konuyu ikna etmeye çalışmıştım” dedi.

Kocanın avukatı ise, müvekkilinin masumiyetini vurgulayarak, “Yapay zekanın ürettiği bu absürt ifadelerin mahkemede delil olarak kullanılması mümkün değil. Bu süreçte, yapay zeka teknolojilerinin sınırları da bir kez daha görülmüş oldu” ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
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#Ilişki Krizi
#Dünya
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