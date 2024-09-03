Chicago'da tren katliamı! Rastgele ateş edip 4 kişiyi vurarak öldürdü

03 Eylül 2024 07:04 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 07:11

Yerel polis, TSİ bu sabah saatlerinde Chicago'da bir banliyö treninde meydana gelen silahlı saldırıda dört kişinin öldüğünü ve bir şüphelinin tutuklandığını belirtti.

NBC'de yer alan habere göre Sabah erkenden olay yerine çağrılan polis, dört kurbanı mavi tren hattının son noktası olan Forest Park istasyonunda buldu. Kurtarma ekipleri geldiğinde üçü zaten ölmüştü, dördüncüsü ise kısa bir süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRININ SEBEBİ MERAK EDİLİYOR

Forest Park Polis Şefi Yardımcısı Christopher Chin düzenlediği basın toplantısında "Kurbanların tümü trende seyahat eden yolculardı" dedi. Güvenlik kameraları sayesinde sabah saatlerinde bir şüpheli tespit edilerek tutuklandı. Chin, "Bir silah bulundu" dedi.

Polis, saldırganın trende seyahat eden evsizler olduğu anlaşılan kurbanları tanımadığına inanıyor. Aynı zamanda bir soygun girişimi gibi görünmüyordu ancak kurbanlar rastgele seçilmişti.

Chin, bunun "münferit bir olay" olduğunu ve topluma yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını söyledi.