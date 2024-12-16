Chido Kasırgası 200 km'den fazla rüzgar hızıyla Mayotte Adası'nı yerle bir etti: 90 yılın en güçlüsü

16 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:10

Fransa'nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nı Chido Kasırgası vurdu. 200 kilometreden fazla rüzgar hızı, adada en az 14 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer ise 90 yılın en güçlü kasırgasının meydana geldiğini ölü sayısının hızla artabileceğini söyledi.

Hint Okyanusu'ndaki Fransa​'nın denizaşırı bölgesi Mayotte Adası Chido Kasıgası'yla sarsıldı. Kasırgada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 250 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Mayotte Valisi Francois-Xavier Bieuville ise, 100'den fazla kişinin öldüğünden endişe ettiklerini açıklayarak, "Bence kesinlikle birkaç yüz kişi olacak, belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız" dedi.

90 YILIN EN GÜÇLÜ KASIRGASI CHİDO

Chido Kasırgası, 200 kilometreden fazla rüzgar hızıyla Mayotte’yi vurarak, çok sayıda ev ve iş yeri ile hükümet binalarına ve bir hastaneye zarar verdi.

Fransa jandarması tarafından paylaşılan görüntülerde, çok sayıda derme çatma evin yerle bir olduğu görüldü. Adanın kıyısındaki çok sayıda tekne ise karaya vurdu.

Fransız basını, Chido Kasırgası’nın Mayotte’yi 90 yıldan uzun bir süre sonra vuran en güçlü kasırga olduğunu belirtti.