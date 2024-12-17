Chido Kasırgası Mozambik'te en az 34 kişiyi öldürdü, yüzlerce kişi yaralandı

17 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:48

Mozambik'i Chido Kasırgası vurdu. Bölgedeki 5 binden fazla evi yıkan kasırga 34 kişinin de ölümüne neden oldu. Yetkililer, 319 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Dünyadaki 34 şehir için büyük tehlike! Türkiye'den de bir bölge risk altında

Dünyadaki 34 şehir için büyük tehlike! Türkiye'den de bir bölge risk altında

Chido Kasırgası 200 km'den fazla rüzgar hızıyla Mayotte Adası'nı yerle bir etti: 90 yılın en güçlüsü

Chido Kasırgası 200 km'den fazla rüzgar hızıyla Mayotte Adası'nı yerle bir etti: 90 yılın en güçlüsü

Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası Mozambik​'te de taş üzerinde taş bırakmadı. Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD), kasırga nedeniyle 174 bin 158 kişinin olumsuz etkilendiğini, en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 319 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca 5 binden fazla evin yıkıldığı aktarıldı.

Kasırganın ardından müdahale çalışmalarının devam ettiği, ekiplerin hasarları değerlendirdiği ve yardım çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

MAYOTTE ADASI'NDA CHIDO 22 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Chido Kasırga nedeniyle ayrıca Fransa'nın Hint Okyanusu’ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adasında can kaybı arttı. Başkent Mamoudzou'nun Belediye Başkanı Ambdilwahedou Soumaila yaptığı açıklamada, şu ana kadar 22 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 400'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Soumaila, "Bugün önceliğimiz su ve yiyecek. Ne yazık ki cesetleri çürümeye başlayan ve hijyenik bir soruna yol açabilecek yerlerde ölen insanlar var. Elektriğimiz yok. Gece olunca bu durumdan faydalananlar oluyor" dedi. Fransa İçişleri Bakanlığı yerel saatle 22.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Adaya 20 ton yiyecek ve suyun hava ve deniz yoluyla ulaştırılması bekleniyor. Birçok bölgeye hala ulaşılamazken, kurtarma ekipleri saatte 200 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle yıkılan gecekondu mahallelerinin enkazları arasında hayatta kalanları arıyor.

Komşu Malavi'de ise kasırga nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.