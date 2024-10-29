Chopin'in bilinmeyen bestesi 175 yıl sonra ortaya çıktı! İşte o vals bestesi

29 Ekim 2024 07:24 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 07:44

Üzerinde Fransızca "Waltz" yazan nota, geçen baharda bir konservatör tarafından keşfedildi.

Ölümünün üzerinden 175 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Frederic Chopin hala insanları dans ettiriyor: New York Times gazetesine göre, Polonyalı bestecinin bilinmeyen bir valsi New York'taki Morgan Kütüphane-Müzesi'nin deposunda kazara bulundu. Üzerinde Fransızca "Waltz" yazan nota dizisinin, geçen ay konservatör Robinson McLellan tarafından keşfedildiği ortaya çıktı.

GERÇEK OLDUĞU KANITLANDI

İlk başta bu valsin gerçekten bir Chopin bestesi olduğundan emin olamayan McLellan, notaların fotoğrafını çekti ve parçayı evindeki piyanoda çaldı. Daha sonra Pennsylvania Üniversitesi'nden bir uzmana danışıldı ve Morgan Kütüphanesi, kullanılan mürekkebi ve üzerine yazıldığı kağıdı inceledikten sonra valsin gerçek olduğu sonucuna vardı.

20'Lİ YAŞLARDA BESTELEMİŞ

Kaligrafi, F anahtarı ve bazı kuş oymaları gibi, 1849'da Fransa'da ölen dahi bestecinin karakteristik özelliği olan Chopin'inkine karşılık geliyordu. Robinson McLellan gazeteye "Sonuçlarımıza kesinlikle ikna olduk" dedi. Morgan Kütüphanesi'ne göre parça, Chopin'in 20-25 yaşlarında olduğu 1830-35 arasına tarihleniyor.