CIA Başkanı William Burns'ten Gazze için 28 günlük ateşkes önerisi! Yeni umut ışığı doğdu

29 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:23

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün Gazze için 28 günlük ateşkes ve esir takası anlaşması önerdiği iddia edildi. İsrailli üst düzey yetkililerden de geçici ateşkese dair açıklamalar geldi.

Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından bir ilk: Doha'da Gazze için ateşkes görüşmeleri başladı

Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından bir ilk: Doha'da Gazze için ateşkes görüşmeleri başladı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns’un İsrailli ve Katarlı mevkidaşlarıyla Pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda ateşkes önerisinde bulunduğu belirtildi. Dün de devam eden görüşmeler çerçevesinde 3 İsrailli yetkili açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli Axios haber sitesinde, ''CIA Başkanı Burns, toplantıda Gazze​'de tutulan 8 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerinde tutulan onlarca Filistinlinin serbest bırakılması ve 28 günlük ateşkes yapılması teklifinde bulundu.'' ifadeleri yer aldı.

TARAFLARIN TUTUMUNU YUMUŞATMASI ŞART

Üst düzey bir İsrailli bir yetkili konuya ilişkin açıklamasında, "İsrail geçici bir ara vermeyi kabul ediyor ancak Hamas​, İsrail’in geri döndürülemez adımlar atmasına yol açacak süreci başlatan bir ara istiyor. Taraflardan hiçbiri tutumunu yumuşatmazsa, bir anlaşma olmayacak" dedi.

KISMİ ANLAŞMA OLABİLİR

Söz konusu öneri Hamas’ın İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi talebini karşılamazken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada yalnızca kısmi bir anlaşmayı kabul edebileceğini ifade etmişti.