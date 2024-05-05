CIA Direktörü 'acil toplantı' için Katar'a gidecek 

05 May 2024 20:50 - Güncelleme : 05 May 2024 20:51

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine destek olmak amacıyla Katar'a gitti.

İsmi açıklanmayan bir yetkiliye göre, Burns, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile acil bir toplantı yapmak üzere Doha'ya gitti. Bu toplantının amacı, taraflara müzakerelerde ilerleme sağlamaları konusunda baskı yapmak ve ateşkesin devamını sağlamak...

HAMAS HEYETİ DOHA'YA GİTMİŞTİ

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasına dair görüşmelerin Mısır’da sona erdiğini belirtmiş, heyetin Mısır’dan Katar’a doğru yola çıktığını aktarmıştı. Yetkili, "Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yapılan toplantı sona erdi ve Hamas heyeti daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyor" demişti.