CIA'den iş ilanı: Casusluk için başvurabilirsiniz! Hedefteki ülkeler belli

03 Ekim 2024 11:04 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:27

ABD'nin merkezi istihbarat teşkilatı CIA, yeni muhbirler arıyor. İnternet üzerinden casus ilanı veren CIA, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye seslendi. Bu ülke vatandaşlarına 'önemli bilgileri paylaşmaya' çağırdı.

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ABD'li istihbarat örgütü CIA, birçok sosyal medya platformu üzerinden casus ilanı yayımladı. X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn ve Dark Web'deki sayfalarda ilan yayımlayan CIA, iletişim bilgilerini de paylaştı. CIA'in hedefinde ise Çin, İran, Kuzey Kore var. Bu yüzden broşürler de Çince, Farsça ve Korece olarak yayımlandı.

CASUSLUK İÇİN CIA İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

CIA sözcüsü, yaptığı açıklamada ''Benzeri broşürler kullanarak Rusya'daki bir çok kişiye ulaştık. Diğer otoriter rejimlerdeki bireylerin de bize ulaşabileceklerini bilmelerini istiyoruz'' dedi. CIA'in artan devlet baskısı ve küresel gözetime uyum sağladığını da sözlerine ekledi.

YouTube'da yayınlanan ve sadece yazılı talimatlar içeren Mandarin dilindeki bir video, bireylere güvenilir, şifreli Sanal Özel Ağlar (VPN'ler) veya Dark Web'e erişimi sağlayan TOR ağını kullanarak örgütün resmi web sitesi aracılığıyla CIA ile iletişime geçebileceklerini bildirdi.

Videoda, casusların 'güvenliğinin ve huzurunun her şeyden daha önemli' olduğu iddia edildi. Başvuru yapanların isimlerini, ikametgahlarını, ve gerçek kimlikleriyle bağdaştırılamayacak irtibat bilgileri talep edildi.

ÇİN'DEN ABD'YE SUÇLAMA

Çin Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, ABD'yi Çin'e karşı “organize ve sistematik” bir 'algı operasyonu' yürütmekle suçladı. Pengyu, “Çin halkı ile Çin Komünist Partisi arasını açmaya yönelik tüm girişimler, başarısız olacaktır" dedi.

Rusya ve İran elçilikleri, konuyla ilgili açıklama yapmadı.