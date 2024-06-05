Çifte vatandaşlık yasası yeniden yürürlüğe giriyor! İşte yapmanız gerekenler

05 Haziran 2024 08:43 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 08:58

Almanya 30 bin yabancı işçi arıyor! Türkiye de listede

Almanya 30 bin yabancı işçi arıyor! Türkiye de listede

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek 'Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası' kapsamında yeniden Türk vatandaşlığına başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzbul, söz konusu yasanın 27 Haziran'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, daha önce Alman vatandaşlığına geçmiş olanların da bu süreçte Türk vatandaşlığına geri dönüş işlemlerinin başkonsolosluklarca kabul edileceğini belirtti.

Başkonsolos İzbul ve Vatandaşlık Servisi yetkilisi Beyza Usta konuya ilişkin bilgi verdi. Konuyla ilgili detayları anlatan Usta da Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili hazırladığı bilgilendirme kitapçığının internet üzerinden hizmete sunulduğunu aktardı.

BELGELER KONSOLOSLUĞA FİZİKEN TESLİM EDİLMELİ

Usta, şunları kaydetti:

"Müracaatlar vatandaşlarımızın bağlı olduğu konsolosluklar tarafından alınacaktır. Konsolosluk.gov.tr adresindeki randevu modülünden randevu aldıktan sonra açılacak pencerede yeniden Türk vatandaşlığının alınması seçildikten sonra sizlere uyan bilgilerinizi doğru verdiğiniz takdirde istenilen belgeler size belirtilecektir. Yapmanız gereken pasaport kimlik bilgilerinizi girdikten sonra, vatandaşlığa yeniden giriş dilekçenizin dökümünü alıp fiziken konsolosluklara teslim etmeniz gerekiyor."

TERCÜME GEREKİYOR

Usta, "Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşı olduktan sonra gelişen durum değişiklikleri, evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, ölüm gibi işlemlerin belgelenmesi için bazı belgeler gerektiği takdirde başkonsoloslukların listesinde bulunan tercümanlarımıza bu belgeleri tercüme ettirmeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.