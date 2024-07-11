Çığ altında kalmıştı! Kayıp dağcı tam 22 yıl sonra bulundu: Bedeni hiç bozulmamış

11 Temmuz 2024 10:56 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:02

Ağrı Dağı İranlı dağcının sonu oldu

Ağrı Dağı İranlı dağcının sonu oldu

Peru'da 22 yıl önce çığ altında kalan Amerikalı dağcının cansız bedenine ulaşıldı. 58 yaşındaki William Stampfl, 2002'de Peru'nun en yüksek dağı Huascaran'a tırmanmaya çalışıyordu.

Hedefi Andlar'da 6 bin 768 metre yükseklikte bulunan dağın zirvesine çıkmak olan Stampfl, 2 arkadaşıyla birlikte tırmanış sırasında meydana gelen çığın altında kaldı.

5 BİN METRE YÜKSEKTE BULUNDU

USA Today'in haberine göre; Amerikalı dağcının cansız bedeni, tam 22 yıl sonra buzulların çekilmesiyle ortaya çıktı. Polis, Stampfl'ın cesedinin 5 Temmuz tarihinde 5 bin 200 metre yükseklikte bulunduğunu duyurdu.

Yanında taşıdığı pasaport ve ehliyet sayesinde kimlik tespiti yapılmasının çok kolay olduğu açıklandı.

Stampfl'ın cesedinin ve kıyafetlerinin buz ve dondurucu soğuk nedeniyle iyi korunmuş durumda olduğu bildirildi.

DİĞER ARKADAŞLARI HALA BULUNAMADI

Amerikalı dağcının cesedi rehberler eşliğinde dağdan aşağı indirildi. Stampfl'ın arkadaşlarından birinin cansız bedenine çığdan kısa süre sonra ulaşılabilmişti. Diğer arkadaşı ise hala bulunamadı.

Her yıl yüzlerce dağcı, yerel rehberlerle birlikte Huascaran dağını ziyaret ediyor. Dağın zirvesine ulaşmak yaklaşık bir hafta sürüyor.