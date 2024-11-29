Çığır açan keşif! Tarih öncesi ekosistemin ilk ayak izi: 280 milyon yaşında

29 Kasım 2024 13:26 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:51

İtalya'nın Alpler'inde yürüyüşe çıkan bir kadın çığır açan bir keşfe imza attı. Ayak bastığı bir kayanın anormalliği dikkatini çeken kadın yakından incelediğinde 280 milyon yaşında bir dizi ayak izine rastladı.

Kocasıyla birlikte İtalya'nın Alpler'inde yürüyüş yapan bir kadın, tarih öncesi eski bir ekosistemin ilk izi olan 280 milyon yıllık bir dizi ayak izi bularak çığır açan bir keşfe imza attı.

İtalyan Claudia Steffensen, İtalya'nın Sondrio ilinde yer alan Valtellina Orobie doğa parkındaki kayalık bir patikada kocasıyla birlikte yürürken eriyen buzun yüzeye çıkardığı garip bir kayaya bastı.

Steffensen olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ayağımı bir kayanın üzerine koydum, daha çok bir çimento levhasına benzediği için bana tuhaf geldi. Sonra dalgalı çizgileri olan bu garip dairesel tasarımları fark ettim. Daha yakından baktım ve bunların ayak izleri olduğunu fark ettim." ifadelerine yer verdi.

Yaz sıcağını yenmek için serin patikaya çıkan Steffensen, ayak izlerinin fotoğrafını çekti ve doğa fotoğrafları çeken bir arkadaşıyla paylaştı.

PERMİYEN DÖNEMİNİN SONUNA AİT

Yürüyüşçünün fotoğrafları sonunda Milano Doğa Tarihi Müzesi'ne ulaştı ve uzmanlar ayak izlerinin yaklaşık 280 milyon yıllık bir sürüngene ait olduğuna inandı.

Bu da fosillerin, Dünya'daki yaşamın büyük çoğunluğunu yok eden tarihteki en kötü yok oluş olaylarından biriyle sona eren Permiyen döneminin sonuna yakın olduğunu gösteriyor.

Milano Müzesi paleontologlarından Cristiano Dal Sasso yaptığı açıklamada Steffensen'in bulduğu ayak izlerinin dinozorlardan önce gezegende dolaşan pek çok canlıya ait olduğunu söyledi.

ÇOK İYİ KORUNMUŞ DURUMDA

Dal Sasso keşfedilen ayak izleriyle ilgili olarak "Dinozorlar henüz yoktu, ancak en büyük ayak izlerinin sahipleri 2-3 metre uzunluğunda hatırı sayılır bir boyutta olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, deniz seviyesinden yaklaşık 2 km yükseklikteki buluntu yerinin, ayak izlerinin tırnak ve hatta deri izlerini de içerecek şekilde korunmasına yardımcı olduğunu ve bilim insanlarına bir zamanlar karada yürüyen hayvanlar hakkında daha iyi bir fikir verdiğini belirtti.

Paleontologlar ayak izlerinin yanı sıra fosilleşmiş bitki parçaları, tohumlar ve hatta yağmur damlalarının izlerini de bularak Alplerin bu bölgesinde gelişen bir biyomun resmini çizdiler.

Keşfi "Sıfırıncı Kaya" olarak adlandırılan Steffensen, dağdan çıkarılan kalıntıların şu anda Milano Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.