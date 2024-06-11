Çin, ABD F-22 uçağını yakaladı: Uydu görüntüleri yeni tartışmayı başlatıyor

11 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:26

Çinli ticari havacılık şirketi olan Chang Guang, geçtiğimiz günlerde ABD F-22 Raptor savaş uçağını takip ettiği iddia edilen bir uydu görüntüsü paylaştı. Clash Report on X'e göre, görüntüler 2020'ye dayanıyor. İzlemenin ticari bir Jilin-1 uzaktan kumandalı uydu sistemi kullanılarak yapıldığı iddia ediliyor.

Chang Guang, uçağın kısmen bulutlu gökyüzünde seyreden Amerikan F-22 Raptor hayalet savaş uçağı olduğunu belirtti. Gizliliğiyle öne çıkan F-22’nin radarlara karşı hiç yakalanmadığı öne sürülüyordu. Yere doğru uzanan radarların potansiyel olarak uçağı yakaladığı görülüyor.

UYDULAR VE RADARLAR BİR ARADA

Çin uydularının F-22 uçuşunu takip ettiği yönündeki raporların doğrulanması halinde, bu durum savaş kabiliyetleri konusunda önemli bir tartışmayı gündeme getirebilir. Uzmanlara göre gizli uçaklar radara tamamen görünmez değil.

Örneğin F-22, küçük bir metalik çakıl taşıyla karşılaştırılabilecek bir radar imzasına sahiptir ve kabaca 0,0001 m² radar kesitine [RCS] karşılık gelir. Bağlam açısından bakıldığında bu, tipik bir savaş uçağının RCS'sinden yaklaşık 100.000 kat daha küçüktür ve F-22'nin standart bir savaş uçağının bulunabileceği mesafenin yalnızca 1/17,5'inde tespit edilebilmesini sağlar. Ancak bu algılama yeteneğinin, hava aracına bakıldığı açıya bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterdiğini unutmayın…

Yani radar izi çok az olsa da hâlâ mevcut. Bu, bilinen bir gizli uçağın izlenmesinin tamamen mümkün olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, gizli bir uçuşu takip eden uydularla ilgili haberler, yörünge teknolojisinin doğrudan yer istasyonlarına bağlanabileceğini öne sürüyor. Bu yaklaşım, radarların gizli uçağın tam imzasını belirlemek için belirli bir sektöre, aralığa veya açıya odaklanmasına olanak tanır.

Bu senaryo, radarın ve uydunun herhangi bir müdahale olmadan belirli bir hedefi avladığı "açık gökyüzü" gibi optimal koşulları varsayar. Ancak füzeler, uçaklar ve insansız hava araçlarıyla dolu bir savaş bölgesinde durum, özellikle savaşın ortasında çok daha karmaşık hale geliyor.

UZAK JİLİN-1

Çin'in Jilin-1 Uydu Sistemi, Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. [CGSTL] tarafından geliştirilen ticari uzaktan algılama uydularından oluşan bir takımyıldızdır. Adını şirketin merkezinin bulunduğu Jilin Eyaletinden alıyor ve Çin'in kendi geliştirdiği ilk ticari uzaktan algılama uydu sistemini temsil ediyor.

Jilin-1 Uydu Sisteminin temel amacı, çevresel izleme, şehir planlama, tarım, ormancılık, kaynak yönetimi ve afet müdahalesi dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için yüksek çözünürlüklü görüntü ve video sağlamaktır. Sistem hem hükümetin hem de ticari ihtiyaçları desteklemek için zamanında ve doğru veriler sunmayı amaçlıyor.

Jilin-1 takımyıldızı, optik görüntüleme uyduları, video uyduları ve hiperspektral uydular dahil olmak üzere birden fazla uydu türünden oluşur. Bu çeşitli uydu türleri, sistemin yüksek çözünürlüklü videolardan ayrıntılı spektral bilgilere kadar çeşitli analitik amaçlarla kullanılabilen geniş bir veri yelpazesini yakalamasına olanak tanır.

Jilin-1 Uydu Sisteminin en önemli özelliklerinden biri yüksek tekrar ziyaret sıklığıdır. Jilin-1 uyduları, 0,72 metreye kadar yer çözünürlüğünde yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalamasına olanak tanıyan gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle donatılmıştır.

YAPAY ZEKA

Çin'in, Dünya yörüngesindeki düşük maliyetli ticari uyduları güçlü casusluk araçlarına dönüştürebilecek gelişmiş bir yapay zeka sistemi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bazı raporlar, bu sistemin başarı oranlarını mevcut teknolojiyle karşılaştırıldığında yedi kata kadar artırabileceğini gösteriyor.

Bu son teknoloji sistem, Çin medyasına göre, araba kadar küçük hareketli nesneleri dikkate değer bir hassasiyetle takip edebildiğini iddia eden Çin ordusundaki araştırmacılar tarafından geliştiriliyor. Ekip, yeni yapay zeka teknolojisinin, Jilin-1 uydusu tarafından çekilen videolardaki küçük nesneleri tanımlamada %95 doğruluk elde ettiğini ve mevcut yöntemleri önemli ölçüde geride bıraktığını iddia ediyor.