Çin bir ilki başarmaya çok yakın! JUNO, 'hayalet parçacık' için neredeyse hazır

18 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:19

Çin, "hayalet parçacık" olarak adlandırılan atom altı "nötrinoları" tespit etmek ve işlevlerini daha iyi anlamak için kolları sıvamıştı. 2015 yılında başlanılan dünyanın en büyük temel parçacık detektörünü bitirmeye artık çok yakınlar.

Ciangmın Yer Altı Nötrino Gözlemevi (JUNO) adı verilen dev transparan küre, Çin​'in güneyindeki Guangdong​ eyaletinde granit kaplı tepenin 700 metre derinine inşa ediliyor.

35,4 metre çapında ve 12 katlı bir apartman yüksekliğindeki akrilik küre biçimli gözlemevi, yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük temel parçacık detektörü olacak.

Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile Guangdong eyalet yönetiminin 2015'te yapımına başladığı JUNO'nun son aşamaya geldiği ve detektörün tamamının kurulumunun kasım ayında tamamlanacağı belirtiliyor.

HEDEF GELECEK YIL

Gözlemevinin bilim operasyonlarını yürütecek CAS'a bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü (IHEP), tesisi Ağustos 2025'te tamamen operasyonel hale getirmeyi hedefliyor.

"Hayalet parçacık" olarak anılan atom altı "nötrino" parçacıklarını tespit etmeye ve işlevlerini aydınlatmaya yönelik bugüne dek girişilen en güçlü deneysel proje olan JUNO, yakınındaki Yangciang ve Tayşan nükleer enerji santrallerinden yansıyan nötrino parçacıklarının hareketlerini tespit ederek birbirlerine dönüştükleri "nötrino salınımı" adı verilen fenomenin anlaşılmasına kaktı sağlamayı hedefliyor.

Fizikteki Standart Model'de kütlesinin bulunmadığı varsayılan nötrinolar arasında kütle alışverişleri olabileceğini ortaya koyan bu fenomenin incelenmesinin yeni bir deneysel fiziğin kapılarını aralayarak nötrinolara dair çok sayıda gizemi aydınlatabileceği öngörülüyor.