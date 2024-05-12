Çin dünyayı durma noktasına getirebilir! İngiliz vekil 'GPS' tehlikesini anlattı

12 May 2024 11:28 - Güncelleme : 12 May 2024 11:30

Eski İngiltere Savunma ve Dışişleri Bakanı Tobias Ellwood, Çin'in uydu navigasyonunun kralı olmayı hedeflediğini söyledi. Dünyayı bekleyen tehlikeye dikkat çeken Ellwood, ABD'nin GPS'ini Çin'in kendi BeiDou sistemiyle değiştirmeyi hedeflediğini, uzay istasyonunu 'kolayca' silahlandırıyor olabileceğini söyledi.

Çin'in uydu tabanlı radyo navigasyon sistemi BeiDou'yu geliştirdiğini söyleyen Ellwood, bu durumun İngiltere ve diğer Batı ülkeleri için sorun teşkil ettiğinin altını çizdi. Ellwood'un açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise Çin'in GPS'i dünya çapında 'kolaylıkla' ortadan kaldırabileceğini, bu durumun dünyayı durma noktasına getireceğini söylemesiydi.

Çin'in Chang'e-6 ay sondası, Long March-5 Y8 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı.

BANKACILIKTAN FÜZE SİSTEMLERİNE KADAR HER ŞEY GPS'E BAĞIMLI

Her ülke, bankacılık işlemleri veya uçak takibi gibi günlük görevleri yapmak için GPS'e büyük ölçüde bağımlı. GPS olmadan birçok endüstri faaliyet gösteremez. Bu duruma dikkat çeken Ellwood, konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Bu endişe verici. BeiDou daha kapsamlı ve daha operasyonel hale geldiğinde, Çin'le iş yapan ülkelerin çoğu, GPS'ten uzakta bu sistemi kullanmak zorunda kalacak. Bu, Çin'in kullandığı ve oldukça endişe verici bir yumuşak güç unsuru.''

GPS'İ ABD ORDUSU KORUYOR

Çin, 10 milyar dolarlık, 35 uydudan oluşan BeiDou ağıyla, ABD'ye ait GPS sistemini dünyanın baskın navigasyon sistemiyle değiştirmeyi hedefliyor. GPS, Dünya üzerindeki yaşam için o kadar önemli ki ABD ordusunun bütün bir kolu onu çevrimiçi tutmakla görevlendirilmiş bir halde.

Çin'in Chang'e-6 ay sondası ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roketi, Çin'in güneyindeki Hainan Eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde görülüyor.

Uzmanlar, BeiDou'nun baskın küresel uydu navigasyon hizmeti haline gelmesinin ABD'nin siyasi ve ekonomik nüfuzunu aşındıracağını ve Çin'in gelecekteki ticari, diplomatik veya askeri anlaşmazlıklarda nüfuzunu artıracağını söylüyor.

ÇİN BEIDOU'YU CASUSLUK İÇİN DE KULLANABİLİR

Çin tehlikesi ise sadece bununla sınırlı değil. BeiDou'yu kullanan ülkeler, Çin'in hizmete erişimlerini kesmekle tehdit edebileceği için sindirilmeye karşı daha savunmasız olabilir. Ayrıca ABD, Çin'in BeiDou'yu kullanıcıları hakkında casusluk yapmak için kullanabileceğinden de endişe duyuyor.

''GPS DURURSA EKONOMİK ZARAR BÜYÜK OLUR''

Çin tehlikesinin boyutu henüz net değil fakat İngiliz vekil Ellwood, Çin'in 'kolayca silahlandırılabilecek' bir uzay istasyonu işlettiğini dile getirdi:

"Ay'ın uzak tarafında zaten robotlar var, bu da onların ne yaptığını incelemek isteyen herkes için sorun, çünkü biz onu göremiyoruz. Olay şu ki tehdidi bilmiyoruz. Bizim fark ettiğimiz şey, uzayın nihai yüksek yer haline geldiğidir.''

"Geostationary yörüngeye sahipsiniz ve o zaman aşağıda olup biten her şeye hakim olabilirsiniz; güvenliğimiz de dahil olmak üzere hayatımızın her kısmı GPS'e dayanır; füzelerin havada nasıl hareket ettiği, uçaklarımızın nasıl hareket ettiği, hatta mali hareketlerin hareketi bile.''

"Eğer bunu kapatabilirseniz o zaman kolaylıkla ülkemizi durma noktasına getirecek kadar büyük bir ekonomik zarara neden olabilirsiniz...''