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 | Ömer Faruk Dogan

Çin, Güney Çin Denizi'nde dev petrol rezervi buldu

Çin'de Guangdong eyaleti açıklarında bulunan dev rezerv, ülkedeki Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yer alıyor ve enerji arzında stratejik rol üstlenmesi bekleniyor.

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Çin, Güney Çin Denizi'nde dev petrol rezervi buldu
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 10:00

Çin, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda önemli bir enerji keşfine imza attı. Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin yaklaşık 170 kilometre açığında, "Huicou 19-6" adlı sahada 100 milyon tonluk ham petrol rezervi bulundu.

DENİZ TABANINDA DEV KAYNAK

Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, keşif yapılan bölge, okyanusun ortalama 100 metre derinliğinde yer alıyor. Yapılan test sondajlarında, sahadan günlük 413 varil petrol ve 68 bin metreküp doğal gaz çıkarılabildiği bildirildi. Bu da bölgenin enerji potansiyelini ortaya koyuyor.

TARTIŞMALI BÖLGELERİN DIŞINDA KALIYOR

CNOOC'un açıklamasında dikkat çeken bir diğer detay ise, keşfin yapıldığı bölgenin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafı yaşanan alanların dışında kaldığı. Saha, Çin'in kıyısından 200 deniz mili, yani yaklaşık 370 kilometre uzağa kadar uzanan Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde yer alıyor.

Bu büyük rezervin Çin'in enerji arzı açısından stratejik öneme sahip olacağı değerlendirilirken, bölgedeki diğer ülkelerle yaşanabilecek gerilimleri önlemek adına, keşfin yasal sınırlar içerisinde yapıldığının özellikle vurgulanması dikkat çekti.

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