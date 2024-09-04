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Çin için casuslukla suçlanıyordu! Eski belediye başkanı Endonezya’da tutuklandı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 10:15 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:17
Çin için casuslukla suçlanıyordu! Eski belediye başkanı Endonezya’da tutuklandı

Çin adına casusluk yaptığı öne sürülmüştü. Haftalardır firari olan eski Filipinler belediye başkanı Alice Guo, Endonezya'da tutuklandı.

Filipinli yetkililer, Temmuz ayında Çin adına başta casusluk yaptığı ve başka suçlarla suçlanması sonrası aniden ortadan kaybolan Alice Guo'yu 4 ayrı ülkede arama çalışması başlatmıştı. 

Eski belediye başkanı Alice Guo, Filipinler’in Bamban kasabasında, dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı yapan örgütlere paravan olarak kullanılan online kumarhaneleri korumakla da suçlandı.

Çin için casuslukla suçlanıyordu! Eski belediye başkanı Endonezya’da tutuklandı - 1. Resim

FİLİPİNLER'E İADESİ GÜNDEMDE

Hakkındaki suçlamaları reddeden Guo'nun Endonezya'dan Filipinler'e iadesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. 

Guo'nun kız kardeşinin de ilgili suçlamalar kapsamında sorgulandığı ifade edildi. 

Çin için casuslukla suçlanıyordu! Eski belediye başkanı Endonezya’da tutuklandı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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