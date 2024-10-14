Çin ordusu Tayvan'ın etrafını kuşattı! Savaş çanları yeniden çalıyor

14 Ekim 2024 06:28 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 06:31

Çin ile Tayvan arasında ipler bir kez daha gerildi. Tayvan lideri Lai Ching-te'nin yaptığı ilk "Ulusal Gün" konuşmasından sadece 4 gün sonra, Çin ordusu tatbikat adı altında Ada ve çevresini kuşattı.

Çin​ ile egemenlik konusunda uzun yıllardır ihtilaf içinde olduğu Tayvan​ arasındaki gerilimin dozu bir kez daha yükseldi. Çin ordusu, kapsamlı bir tatbikata başladığını duyurarak, Tayvan Adası'nın etrafını kuşattı.

"BAĞIMSIZLIK İDDİASINA KARŞI BÜYÜK BİR CAYDIRICI!"

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nan yapılan açıklamada tatbikatın Tayvan Boğazı​ ile Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri çevresini kapsadığı bildirildi. Komutanlık Sözcüsü Li Şi, "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığını, uçak ve gemilerin "çoklu yönlerden Ada'ya yaklaşacağını ve müşterek saldırılar icra edeceğini" duyurdu.

Şi, tatbikatın, ulusal güvenliği ve birliği korumak için meşru ve gerekli bir eylem olduğunu belirterek, bunun Tayvan'ın bağımsızlığını savunan unsurlara karşı güçlü bir caydırıcılık özelliği taşıyacağının altını çizdi.

TAYVAN GERİ ADIM ATMIYOR

Buna karşın Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Çin ordusunun eylemini irrasyonel ve provokatif olarak tanımladı. Tatbikaı kınayan Bakanlık, "Yanıt vermek için uygun güçleri devreye sokacak ve ulusal egemenliğimizi koruyacağız" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikatın, Ada'daki hükümetin lideri Lai Ching-te'nin ilk "Ulusal Gün" konuşmasından 4 gün sonra gelmesi dikkat çekti. Lai, 1912'de Çin Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden süreci başlatan 1911 Devrimi'nin 10 Ekim'deki yıl dönümünda yaptığı Ulusal Gün konuşmasında, Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmeye hakkı olmadığını savunmuştu.

Tayvan'da hükümetin devamı olduğunu iddia ettiği Çin Cumhuriyeti ile Çin ana karasında hakim Çin Halk Cumhuriyeti'nin "birbirinin boyunduruğunda bulunmadığını", bu yüzden Çin'in Tayvan'ı temsil hakkı olmadığını dile getiren Lai, "ilhaka ve egemenlik gasbına karşı direnecekleri" ifadesini kullanmıştı.