Çin, savaş gemileriyle abluka altına aldı! Gerilim yükseldi, açıklamalar peş peşe geldi

24 May 2024 09:29 - Güncelleme : 24 May 2024 09:53

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı’nda devriye gezdi! Çin küplere bindi: Tayvan, Çin'in bir parçasıdır

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı’nda devriye gezdi! Çin küplere bindi: Tayvan, Çin'in bir parçasıdır

Çin, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikat başlattı. Çin'in bölgedeki gerilimi artıracak bu hareketinden sonra Tayvan'dan bir açıklama geldi.

Tayvan Adası ve bağlı adaları kuşatan askeri tatbikatı sırasında; Ada çevresinde Çin'e ait 49 askeri hava aracı ve 26 gemi tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada; son 24 saatte 49 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 35'inin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

SAVAŞ UÇAKLARI YAKIN TEMAS KURDU

Bakanlığın paylaştığı haritada; hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 40 deniz mili (74,08 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 57 deniz mili (105,5 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

"BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA ZARAR VERECEK"

Öte yandan Çin'in tatbikat kararından sonrası Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; tatbikatı kınayarak, bunun, "Çin'in saldırgan askeri zihniyetini gözler önüne serdiğini", "bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini" ifade etmişti.