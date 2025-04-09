Çin Trump'ın vergi kararını sansürlemeye başladı! Sosyal medyada vergiyi yazmak yasaklandı

Çin'in sansürle görevli yetkilileri, ABD’nin Çarşamba günü yürürlüğe giren yeni gümrük tarifelerine yönelik kamuoyundaki tartışmaların önüne geçmek için olağanüstü sansürler uygulamaya başladı. Trump tarifelerinin boyutunu yazmak bile sansüre neden oldu.

New York Times'ın haberine göre, Çin hükümetine bağlı Weibo gibi sosyal medya platformlarında, ABD'yi eleştiren paylaşımlar öne çıkartıldı. Ancak Trump'ın yeni tarifelerle Çin mallarına uyguladığı verginin yüzde 104’e çıkarılacağı bilgisi sansürlendi.

Weibo’da bir gönderinin içine “yüzde 104 vergi oranı” veya “ABD, Çin mallarına yüzde 104 vergi uygulayacak” gibi ifadeler kullanıldığında hata mesajı çıkıyor ve gönderi yayınlanamıyor. Çin hükümeti, Trump vergilerini söylemeyi bu şekilde yasaklıyor.

"TİCARET SAVAŞI VERİYOR AMA YUMURTA DİLENİYOR"

Buna karşılık, Amerika’yı alaya alan veya Çin’in gücünü vurgulayan etiketler ön plana çıkarıldı. Devlet televizyonu CCTV tarafından başlatılan “ABD ticaret savaşı veriyor ama yumurta dileniyor” ifadesi çokça paylaşıldı.

Aynı sosyal medya platformunda “Çin sorun çıkarmaz ama asla korkmaz” sloganı da destek gördü. Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı 'Halkın Günlüğü' gazetesinde çıkan köşe yazıları ise benzer bir tonla kaleme alındı.

Yazılarda Çin'in uzun yıllara dayanan ticaret gerilimlerinden ders çıkardığı ve ekonomisini çeşitlendirdiği savunuldu.

Bazı yazılar doğrudan tarifelere değinmese de Çin ekonomisinin direncini öne çıkardı. Halkın Günlüğü’nün birinci sayfasında yer alan bir haberde yeni mezunlara yönelik istihdam planları anlatıldı.

"BEDEL ÖDEYENLER ABD'DEKİ GİBİ SOKAKLARA DÖKÜLMEZ"

Önde gelen Weibo kullanıcıları ve influencerlar da devreye girdi. Bazıları ticaret savaşının ABD'nin gücünün azaldığının bir kanıtı olduğunu ileri sürdü.

10 milyondan fazla takipçisi olan Pekinli avukat Pang Jiulin, “Ne kadar uzun sürerse sürsün biz buradayız. Çin’in sistemi bunu kazanmak için ne gerekiyorsa yapabilir. Bedel ödeyenler ABD’deki gibi sokaklara dökülmez” ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar olası ekonomik etkilerden endişe duyduklarını belirtti ancak bu tür ifadeler, Weibo'nun algoritması sayesinde gerilere itildi.

104 rakamı geçen bireysel paylaşımların bazıları görünür durumda kaldı ama bu içerikler de genellikle iyimser mesajlar taşıdı.

Ulusal Singapur Üniversitesi’nden siyaset bilimi profesörü Ja Ian Chong, hükümetin yüksek vergi oranının ekonomi üzerindeki olası etkilerini kamuoyundan gizlemek istediğini söyledi.

Chong, “Komünist Parti şu an bu gibi zorluklarla nasıl başa çıkacağını bilemiyor olabilir. Bu yüzden hikayeyi kontrol etmeye ve tepkiyi Amerika’ya yönlendirmeye çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.