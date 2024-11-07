Çin uzayda egemenlik istiyor! Ünlü Star Wars serisinin 'Ölüm Yıldızı' gerçek oldu

07 Kasım 2024 09:15 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:18

Yıldız Savaşları'nda (Star Wars) gezegenleri yok etmek için kullanılan Ölüm Yıldızı gerçek oldu. Çinli bilim insanlarının uyduları vurmak için mikrodalga ışınları kullanan bir silah icat ettikleri ileri sürüldü.

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Tıpkı Star Wars (Yıldız Savaşları) serisindeki Death Star (Ölüm Yıldızı) gibi mikrodalga ışınları kullanan bir silahın Çinli bilim insanları tarafından icat edildiği ileri sürülüyor. Bu silahın yörüngedeki düşman uydularını yok edebileceği ve şu anda gelecekte olası askeri kullanım için denemelerde kullanıldığı söyleniyor.

Bir zamanlar sadece bilim kurgu dünyasında yer alan, Yıldız Savaşları'nda gezegenleri yok etmek için kullanılan lazerlerle ilgili Çin'deki bilim insanları, son yıllarda yüksek güçlü mikrodalga silahların geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.

Başarılı olmaları halinde bu silahlar bilgisayarlar, radarlar ya da uydular gibi elektronik cihazları bozma yeteneğine sahip olacak. Gerçek hayattaki Ölüm Yıldızı mikrodalga radyasyonunu tek bir ışın halinde yoğunlaştırabilir ve bunun gerçekleşmesi için elektromanyetik darbelerin aynı hedefi saniyenin 170 trilyonda biri hızında vurması gerekir.

Bunu yapabilmek için atomik saatlerde bulunandan daha iyi bir zamanlama gerekiyor ki bu da şimdiye kadar imkansız olarak görülüyordu. Ancak hassas senkronizasyonda çığır açıldığı söyleniyor.

7 AYRI ARAÇ KULLANILIYOR

Çinli bilim insanları, gelinen noktada silahlar da dahil olmak üzere teknolojide kullanılabileceğini söylediler. Mikrodalga silahların nasıl çalıştığına dair ayrıntılar gizli tutulduğundan ulaşmak neredeyse imkansız. Çin basının haberine göre, silahın mikrodalgaları ateşlemek için yedi araç kullandığına inanılıyor. Bu araçlar geniş bir alana yayılmış olsalar da hepsi aynı hedefe yönelmiş durumda.

Çin'de yayımlanan Modern Navigation dergisinde, mevcut silahların hassasiyet eksikliği nedeniyle "etkili savaş yeteneklerine" sahip olmadığı belirtiliyor. Bilim insanları, senkronizasyondaki hatanın 170 pikosaniyeyi geçmemesi gerektiğini ve mikrodalga ileten araçları birbirine bağlamak için optik fiberler kullanılarak daha yüksek hassasiyete ulaşıldığını söylüyor.

Ayrıca bilim insanlarının tek tek ışınların toplamından daha güçlü ışınlar oluşturdukları da bildiriliyor. Çinli bilim insanları bu teknolojiyi kullanarak uyduların sinyallerini bastırabileceklerini ve "öğretim ve eğitim, yeni teknoloji doğrulama ve askeri tatbikatlar gibi birçok hedefe ulaşabileceklerini" söylüyorlar.