Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Çin ve Brezilya işbirliğini genişletiyor: Ticaret, dijital ekonomi, havacılık

Çin ve Brezilya, çeşitli alanlardaki işbirliğini genişletmeyi planlıyor. İki ülke, ticaret, dijital ekonomi ve havacılık dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini genişletmek istediklerini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin ve Brezilya işbirliğini genişletiyor: Ticaret, dijital ekonomi, havacılık
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 11:01

Xinhua'nın haberine göre, 6-7 Temmuz'da düzenlenecek 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'nın başkenti Rio'ya giden Çin Başbakanı Li Çiang, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Görüşmede Li, Çin'in dijital ekonomi, yeşil ekonomi, bilim ve teknoloji inovasyonu, ticaret ve havacılık gibi alanlarda Brezilya ile işbirliğini genişletmeye istekli olduğunu belirtti.

''ÇİN-BREZİLYA TOPLULUĞU''

İki ülke arasındaki ilişkilerin şimdiye kadarki en iyi döneminde olduğunu vurgulayan Li, tarafların "Daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğu" inşa etmek üzere birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Li, ayrıca, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde ticaret, finans ve altyapı geliştirme alanlarında ikili işbirliğini daha da pekiştirmeye ve derinleştirmeye istekli olduklarını kaydetti.

Çin ve Brezilya işbirliğini genişletiyor: Ticaret, dijital ekonomi, havacılık

İki ülkenin 2026 Çin-Brezilya Kültür Yılının başarılı olmasını sağlaması, eğitim, gençlik, sağlık ve diğer alanlarda işbirliğini artırması, halklar arası değişimleri kolaylaştırması ve Çin-Brezilya dostluğu ve işbirliğine yönelik kamu desteğini güçlendirmesi çağrısı yapan Li, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM), BRICS ve G20 gibi çok taraflı çerçeveler içinde Brezilya ile iletişimi güçlendirme isteğine dikkati çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
''Timsah Alcatraz'ı''nda tek tehlike vahşi hayvanlar değil! Trump'ın göçmen merkezi ölümcül sineklerle kaplı
İsrail ve Hamas arasında 'kabul edilemez' şartlar krizi
ETİKETLER
#tedarik zinciri
#brıcs zirvesi
#Çin-brezilya İlişkileri
#Kültürel İşbirliği
#Ekonomi İşbirliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.