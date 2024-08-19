Çin ve Filipin gemileri çarpıştı! İki ülke birbirine girdi

19 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:06

Güney Çin Denizi'nde Filipin adası Palavan'ın 140 kilometre batısındaki Sabina mercan adası yakınlarında iki gemi çarpıştı. Çin ve Filipin gemilerinin çarpışması yeni bir gerilimi ateşlerken Pekin tarafı, Filipin'i suçladı.

Çin Devlet Televizyonu CCTV'ye açıklamalarda bulunan Çin sahil güvenli sözcüsü Gan Yu, ''Çin tarafından defalarca yapılan uyarılara rağmen, Filipin gemisi 4410 kasıtlı olarak Çin gemisi 21551 ile çarpıştı.'' dedi.

Çin, Filipin gemisini 'profesyonelce olmayan ve tehlikeli' bir manevra yapmakla suçladı.

ÇİN DE FİLİPİN DE BİRBİRİNİ SUÇLADI

Filipin ise bu çarpışmayı 'düşmanca bir eylem' olarak değerlendirdi ve açıklamada bulunuldu:

''Bu Pekin'in, her iki tarafın da birkaç aydır sahil güvenlik gemilerini konuşlandırdığı ve Filipinler'in Çin'in yapay bir ada inşa etmek üzere olduğundan korktuğu bölgedeki ilk düşmanca eylemiydi.''

ÇARPIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Filipin, BRP Bagacay'ın gövdesindeki deliği ve gemilerdeki hasarı gösteren görüntüler yayınladı.

Filipin Sahil Güvenlik sözcüsü Tuğamiral Jay Tarriela, Çin gemisinin ilk çarpışma sırasında BRP Bagacay adlı Filipin gemisinin gövdesinde bir delik açtığını, daha sonra bir başka çarpışmanın gemiyi deldiğini ve korkuluklarına zarar verdiğini söyledi.

CCTV tarafından yayınlanan görüntülerde, Pekin tarafından Filipin bayrağı taşıdığı tespit edilen bir gemi, yoluna devam etmeden önce iskele tarafında bir Çin gemisiyle çarpışırken görülüyor.

Öte yandan Çin, birçok komşu ülkenin kıyılarına yakın sular ve adalar için hak iddiasında bulunuyor. Bu yüzden Güney Çin Denizi'nde gerilim uzun zamandır devam ediyor.