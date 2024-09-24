Cinayetle suçlanan imamın idam infazı ülkeyi ayağa kaldırdı: Masumiyetine dair kanıtlar var

24 Eylül 2024 09:41 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:56

ABD'nin Missouri eyaletinde Marcellus 'Halife' Williams isimli imam, 1998'de işlediği cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırıldı. Williams'ın bugün infaz edilmesi bekleniyor.

ABD'nin Missouri eyaletinde 1998 yılında cinayet işleyen imam Marcellus 'Halife' Williams'ın çarptırıldığı idam cezası bugün infaz edilecek. Williams'ın destekçileri, cinayetteki DNA kayıtlarının eşleşmediğinin ortaya çıkmasıyla imamın masum olduğunu savunarak infaz işlemlerinin durdurulmasını istedi.

''SİYAHİLERE KARŞI ÖNYARGININ İSPATI''

Williams'ın destekçileri, Missouri Eyalet Mahkemesi önünde protesto düzenledi. Destekçiler, ''Adalette korkunç derecede bir hata'' olacağını belirttiler. DNA kayıtlarına rağmen gerçekleştirilecek bir infazın adalet sisteminde siyahilere karşı önyargının bir ispatı olacağına vurgu yaptı.

İNFAZI DURDURMA ÇAĞRISI

ABD’deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Williams’ın infazının durdurulması için başlattığı kampanyada 50 bine yakın imza topladı. CAIR Ulusal Direktörü Edward Ahmed Mitchell, Missouri Valisi Mike Parson’a infazı durdurması çağrısında bulundu.

''MASUMİYETİNE DAİR KANITLAR VAR''

Mitchell, “Masumiyete dair güvenilir kanıtlar varken bir infazın gerçekleşmesine izin vermek vicdansızlıktır. Vali Parson'ın haksız bir infazı önleme yetkisi var ve herkesi bu acil eyleme katılmaya çağırıyoruz. Suçluluğu hakkında sorular devam ederken, özellikle de ırksal önyargı ve sistemsel başarısızlıkla dolu bir davada, hiç kimse idam edilmemelidir." ifadelerini paylaştı.

İNFAZ DURMAZSA ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAM EDİLECEK

Williams, 1998'de işlenen bir cinayetten dolayı yargılanarak 2001'de ölüm cezasına çarptırılmıştı. Williams’ın yargılaması sırasında parayla tutulmuş iki sanığın dinlenmesi, cinayete dair adli hiçbir kanıtın ortaya konulamaması, ayrıca 12 kişilik jüri heyetinin 11’inin beyazlardan oluşması tartışma konusu olmuştu.

2017'de yapılan DNA tahlilinde de olay yerinde bulunan örneklerle Williams'ın örnekleri eşleşmemişti.

İnfaz durdurulmazsa Williams bugün zehirli iğne ile infaz edilecek.

'43 KEZ BIÇAKLADI' İDDİASI

Williams'ın ilk davasındaki savcılar, Williams'ın 11 Ağustos 1998'de Gayle'in evine girdiğini ve onu bir kasap bıçağıyla 43 kez bıçakladıktan sonra çantasını ve kocasının dizüstü bilgisayarını çaldığını iddia etmişti.