Çin'de 1 haftada 3. saldırı: İlkokulun önünde araç kalabalığa daldı
Çin'de 1 hafta içinde 3. benzer saldırı gerçekleşti. Hunan eyaletinde bir ilkokulun önünde bekleyen kalabalığa bir araç daldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, aracın sürücüsü çevredekiler tarafından darp edildi.
Çin'de son zamanlarda araçla kalabalığa dalma saldırılarında artış var. Hunan eyaletindeki Changde şehrinde, bir araç ilkokulun önünde bekleyen kalabalığa aracıyla daldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Araç sürücüsü, çevredekiler tarafından darp edilirken güvenlik görevlileri olaya müdahale etti, saldırgan etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya yansıdı.
Sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.
ÇİN'DE 1 HAFTADA 3. SALDIRI
Çin’de yaşanan son olayla birlikte bir haftada üçüncü kez benzer bir saldırı meydana geldi. Ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde Cumartesi günü bir meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.
Zhuhai kentinde ise 12 Kasım’da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 35 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi de yaralanmıştı.