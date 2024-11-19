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Çin'de 1 haftada 3. saldırı: İlkokulun önünde araç kalabalığa daldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:53

Çin'de 1 hafta içinde 3. benzer saldırı gerçekleşti. Hunan eyaletinde bir ilkokulun önünde bekleyen kalabalığa bir araç daldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, aracın sürücüsü çevredekiler tarafından darp edildi. 

Çin​'de son zamanlarda araçla kalabalığa dalma saldırılarında artış var. Hunan eyaletindeki Changde şehrinde, bir araç​ ilkokulun önünde bekleyen kalabalığa aracıyla daldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Araç sürücüsü, çevredekiler tarafından darp edilirken güvenlik görevlileri olaya müdahale etti, saldırgan etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya yansıdı. 

Çin'de 1 haftada 3. saldırı: İlkokulun önünde araç kalabalığa daldı - 1. Resim

Sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

ÇİN'DE 1 HAFTADA 3. SALDIRI

Çin’de yaşanan son olayla birlikte bir haftada üçüncü kez benzer bir saldırı meydana geldi. Ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde Cumartesi günü bir meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Zhuhai kentinde ise 12 Kasım’da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 35 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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