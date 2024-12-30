Çin'de 13 yaşındaki çocuklar sınıf arkadaşlarını vahşice öldürüp gömdüler! Cezaları kesildi

30 Aralık 2024 12:28 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:41

Çin'in Hebei eyaletinde 13 yaşındaki çocuklar, sınıf arkadaşını vahşice katletti. Mart ayında gerçekleşen cinayetin ardından mahkeme çocuklar için kararını verdi.

Çin​'in Hebei eyaletinde mart ayında 13 yaşındaki çocuklar, sınıf arkadaşlarını vahşice katlettiler. İki çocuk, sınıf arkadaşları Wang'ı kürekle öldürüp, terkedilmiş bir seraya gömdü. Çocuklar için mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, çocukların eylemlerinin vahşice olduğunu ve suç işlendiği sırada her ikisinin de 12-14 yaşları arasında olduğu gerekçesiyle yaptıklarından sorumlu tutulmaları gerektiğini hükmetti. Soyismi Zhang olarak açıklanan çocuk müebbet hapis cezasına, işbirlikçisi arkadaşı Li ise 12 yıl hapse mahkum edildi.

NE OLMUŞTU?

Zhang, 3 Mart'ta sınıf arkdaşı Wang'ı bir scooter ile seraya götürdü, Li de arkadaşı Ma ile bir scooterla olay yerine gitti. Li, yolda Ma'ya Zhang'ın Wang'ı öldürmek için kurduğu planı anlattı. Dört çocuk seraya ulaştığında Zhang, Wang'a kürekle saldırmaya başladı ve Li de ona yardım etti. Saldırıya tanık olan Ma, seradan ayrıldı. Zhang ve Li çocuğu gömdükten sonra olay yerinden kaçtı.

SIM KARTINI YOK ETMEDEN ÖNCE KENDİNE PARA ATTI

Zhang cinayeti işledikten sonra Wang'ın telefonunu kullanarak Li'ye ve kendisine para aktardı. Zhang öldürdüğü arkadaşının telefonundan SIM kartı çıkararak Ma'ya hattı yok etmesini söyledi. Ma'nın soruşturma sonunda cinayeti anlattığı ve ekibi suç mahalline götürdüğü belirtildi.

Mahkeme, Zhang'ın suçu planladığına ve arkadaşlarını da suça dahil olmaya teşvik ettiğine karar verdi. Li, suça aktif olarak katıldığı ve parayı Zhang ile paylaştığı için işbirlikçi olarak ceza aldı. Ma'nın ise cinayete dahil olmadığı gerekçesiyle suç işleyen çocuklara yönelik ıslah eğitimi alacağı belirtildi.

Çin, 2021 yılında ceza ehliyeti yaşını 14'ten 12'ye düşürmüş, ancak çocukların idam cezasından muaf tutulmasına karar vermişti.

Öte yandan Wang'ın ailesi ve avukatı mart ayında yaptıkları açıklamada, Wang'ın okulda 3 sınıf arkadaşı tarafından uzun süredir zorbalığa uğradığını ifade etmişti.