Çin'de aracını kalabalığa sürerek katliam yapan saldırgana idam cezası

27 Aralık 2024 16:56 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:20

Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde aracını yürüyüş yapanların üzerine sürerek 35 kişinin ölümüne neden olan saldırganın cezası kesildi. Saldırgan, idama mahkum edildi.

Çin'in Guangdong​ eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım'da aracını yürüyüş yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın cezası belli oldu. Cuhay Orta Halk Mahkemesinin verdiği kararda, adının Fan Veyçiu olduğu belirtilen 62 yaşındaki sanığın, "evliliğinde sorun yaşayan ve hayatından duyduğu memnuniyetsizlikle" saldırıyı gerçekleştirdiği, "boşanma sonrası mal paylaşımından mutsuz olduğu" belirtildi.

SALDIRGAN İÇİN İDAM CEZASI

"Alçakça dürtüler ve zalimce bir yöntemle işlenen suçun sonuçları bakımından ağır olduğu ve ciddi toplumsal zarara yol açtığı" ifade edilen kararda, sanığın ölüm cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Sanık, kamu güvenliğini tehlikeye atan eylemi nedeniyle ayrıca siyasi haklarından da men edildi.

ÇİN'DE NE OLMUŞTU?

Siyah renkli SUV tipi aracını bir spor merkezinin çevresinde yürüyüş yapanların üzerine kasten süren saldırgan, 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, zanlının eşinden boşandığı, ayrılma koşullarından ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.