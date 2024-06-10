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Çin'de Batılı turistlere bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
10 Haziran 2024 16:46 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:49

Çin'in Jilin şehrinde bulunan Beishan Park'ta Batılı turistlere bıçaklı saldırıda bulunuldu, 4 turist yaralandı.

Çin'in Jilin şehrinde bulunan Beishan Park'ta aralarında Batılı turistler ve gurbetçilerin de bulunduğu 4 kişi bıçaklandı.

Yaralıların son durumlarına ilişkin resmi bilgi bilinmiyor.

Çin'de Batılı turistlere bıçaklı saldırı: Yaralılar var - 1. Resim

Saldırıya neyin sebep olduğu araştırılıyor.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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