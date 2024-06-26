Çin'de bıçaklı saldırı: Çocuklar hedefteydi! Yaralılar var

26 Haziran 2024 08:40 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 08:52

Çin'in Sucou şehrinde çocukları hedef alan bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda okul servisinde bulunan Japon anne ve çocuğu yaralandı, onları kurtarmak isteyen bir Çin vatandaşı kadın da bıçakla yaralananlar arasında yer aldı.

Japonya'nın Şanghay Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, soyadı 'Cou' olan 52 yaşındaki erkek saldırgan, okul servisini hedef aldı.

Gaoşin İlçe Polis Bürosu, hastaneye kaldırılan Japon vatandaşlarından birinin taburcu edildiği, diğerinin durumunun hafif olduğu, Çinli kadının ise halen tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

Zanlının yakalandığı ve hakkında adil sürecin başlatıldığı belirtildi.

'MÜNFERİT BİR VAKA' AÇIKLAMASI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, polisin ilk belirlemelere göre saldırının "münferit bir vaka" olduğu değerlendirmesini yaptığını belirtti.

Saldırganın kimliğine ve saldırının sebebine dair bilgi vermeyen Sözcü Mao, şu açıklamada bulundu:

"Çin, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak görülüyor. Yabancı ülke vatandaşlarının Çin'e turist olarak gelmesini, eğitim almasını, iş yapmasını ve yaşamasını destekliyoruz. Çin'deki tüm yabancıların güvenliğini korumak üzere etkin tedbirleri alacağız."

TURİSTLER DE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Çin'de 11 Haziran'da Cilin eyaletinde turistik bir parkı ziyaret eden 4 ABD'li üniversite öğretim üyesi bıçakla yaralanmıştı. Saldırının şüphelisi olarak 55 yaşındaki bir erkek gözaltına alınmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, o olayda da "polisin, ilk belirlemelere göre saldırıyı "münferit vaka olarak değerlendirdiği" açıklamasını yapmıştı.