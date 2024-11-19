Çin'de bir arabalı saldırı daha! Okul önündeki çocukları ezdi | Dehşet anları kamerada

19 Kasım 2024 09:38 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:39

Çin'de bir adam, Changde kentindeki Yong'an İlköğretim Okulu'nun önündeki öğrencilerin üzerine arabasını sürdü. Bir düzineden fazla öğrenci yaralanırken, çocuklardan bazılarının durumu ağır. Ülkede geçen hafta da bir başka şahıs arabasını kalabalığa sürmüş ve 35 kişiyi katletmişi.

Çin​'in Hunan eyaletine bağlı Changde kentinde, bir sürece okulun önünde bekleyen kalabalığa çarparak çok sayıda yaralanmaya neden oldu. Olay yerinde çekilen görüntülerde panik halindeki çocukların koşuştuğu ve diğerlerinin de yerde yaralandığı görüldü. Devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı görüntülere göre, şu anda herhangi bir ölüm haberi yokken, yerel basında çıkan haberlere göre "birkaç öğrenci ve yetişkin yaralanıp yere düştü" ve bunların büyük bir kısmı hastaneye kaldırıldı. Daha önce aracın sürücüsü, öğrenci velileri ve okul​ güvenliği tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANINI ANLATTI

Çocuklardan birinin ebeveyni Bay Zhou, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir düzine kişi yaralandı, bazıları ciddi durumdaydı ama şans eseri ambulans çok çabuk geldi" dedi. Saldırıya, 8 yaşındaki çocuğunu bıraktıktan sonra okuldan çıkarken şahit olduğunu belirten Zhou, “Altı ya da yedi ebeveyn arabayı durdurmaya çalıştı. Güvenlik de müdahale etti ama 70-80 yaşlarında adam oldukça yaşlı bir adamdı. Bu yüzden fazla bir şey yapamadı” dedi.

1 HAFTADA 3'ÜNCÜ KATLİAM GİRİŞİMİ

Geçtiğimiz pazartesi günü, güneydeki Zhuhai şehrinde bir adam arabasını kalabalığın üzerine sürdüğünde 35 kişiyi öldürdü ve 40'tan fazla kişiyi de yaraladı. Bu, ülkenin on yıl içindeki en ölümcül saldırısı olarak kayda geçmişti.

Çin'de yine geçen hafta gerçekleşen bir başka olayda ise Yixing kentindeki bir üniversite kampüsünde bıçaklı bir şahıs, rastgele saldırdığı 8 kişiyi öldürmüş, 17 kişiyi de yaralamıştı. Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde meydana gelen olayın faili polis tarafından yakalanmıştı.