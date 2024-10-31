Çin'de bir garip olay! 107 yaşındaki kadının boynuzu çıktı

31 Ekim 2024 11:57 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:16

Çin'de yaşayan 107 yaşındaki bir kadının alnında çıkan oluşum giderek büyüdü ve boynuz benzeri bir hale büründü. Chen adlı kadının bu durumu TikTok'ta yerel bir ünlü haline gelmesini sağladı. Yaşına göre sağlıklı ve hayata karşı istekli yaşam tarzıyla da dikkati çekti.

Çin'in Guangdong bölgesinde yaşayan Chen adlı 107 yaşındaki kadının alnında birkaç yıl önce çıkan "deri boynuzu" gün geçtikçe büyüdü ve yaklaşık 10 santimetrelik uzunluğa ulaştı. Chan'in ilginç durumuna dair araştırmalar yürüten doktorlar, talihsiz kadının yaşadığı durumun güneşe maruz kalmayla ilişkili olduğunu söyledi. YEREL BİR ÜNLÜ HALİNE GELDİ TikTok'ta yerel bir ünlü haline gelen Chen, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı ve hayata karşı istekli yaşam tarzıyla dikkati çekti. Bölgedeki halk Chen'in alnında çıkan parçayı "uzun ömürlü boynuzu" olarak adlandırıyor ve boynuzun sağlık sağladığına inanıyor. Uzmanlar bu tip deri büyümelerini genellikle iyi huylu kabul etse de kansere dönüşme riski taşıdıkları için yakından takip edilmesi gerektiğini söylüyor. İlgili Haberler Yaşlı kadın ormanda eşinin cansız bedeninin yanında bulundu! Köpeği sayesinde hayatta kaldı En az 300 kiloluk altın külçeleri kaçırmaya çalışırken yakalandı! Yaşlı kadını Interpol kırmızı bültenle arıyordu