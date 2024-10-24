Çin'de bir tanker şoförü cinnet geçirerek araçları biçti: İnsanları öldüreceğim

24 Ekim 2024 13:47 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:49

Çin'in en kalabalık ikinci eyaleti olan Shandong'a bağlı Qingdao kentinde bir çimento tankeri şoförü cinnet geçirerek araçlara kasıtlı olarak çarptı. Yıkıma neden olan olayda en az 6 araç hasar gördü. Sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük tepki toplarken, yetkililerin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bilim kurgu değil gerçek! Trafik kazası zamanda yolculuğa neden oldu

Bilim kurgu değil gerçek! Trafik kazası zamanda yolculuğa neden oldu

Çin'in en kalabalık ikinci eyaleti olan Shandong'a bağlı Qingdao kentinde, bir çimento tankeri şoförü yoldaki araçlara çarparak bilinçli olarak büyük bir yıkıma neden oldu. 23 Ekim akşamı Renmin Caddesi'nde yaşanan olayda en az 6 araç hasar gördü.

Saldırgan şoför, bir yandan tankeri kullanırken diğer yandan da kendini videoya çekti. Tanker şoförü elde edilen görüntülerde, "Komünist Parti yaşamama izin vermeyecek, insanları öldüreceğim" diye bağırarak diğer araçları adeta biçtiği görülüyor.

Sosyal medyanın gündem olan videolarda, tankerin karşı şeride geçerek rastgele araçlara çarparak kullanılamaz hale getirdiği anlar yer alıyor.

BAZI ARAÇLAR TAMAMEN EZİLDİ

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde tankerin çarptığı bazı araçların tamamen ezildiği görünüyor. Polis, iş tulumu giyen saldırganı kısa sürede yakaladı.

Olay Çin sosyal medyasında büyük tepki topladı. Kullanıcılar, masum insanlara zarar veren bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililerin olayı aydınlatmasını istedi.

Yetkililerin başlattığı soruşturma devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.