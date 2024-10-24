Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Çin'de bir tanker şoförü cinnet geçirerek araçları biçti: İnsanları öldüreceğim

Çin'de bir tanker şoförü cinnet geçirerek araçları biçti: İnsanları öldüreceğim

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 13:47 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:49

Çin'in en kalabalık ikinci eyaleti olan Shandong'a bağlı Qingdao kentinde bir çimento tankeri şoförü cinnet geçirerek araçlara kasıtlı olarak çarptı. Yıkıma neden olan olayda en az 6 araç hasar gördü. Sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük tepki toplarken, yetkililerin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Çin'in en kalabalık ikinci eyaleti olan Shandong'a bağlı Qingdao kentinde, bir çimento tankeri şoförü yoldaki araçlara çarparak bilinçli olarak büyük bir yıkıma neden oldu. 23 Ekim akşamı Renmin Caddesi'nde yaşanan olayda en az 6 araç hasar gördü.

Saldırgan şoför, bir yandan tankeri kullanırken diğer yandan da kendini videoya çekti. Tanker şoförü elde edilen görüntülerde, "Komünist Parti yaşamama izin vermeyecek, insanları öldüreceğim" diye bağırarak diğer araçları adeta biçtiği görülüyor.

Sosyal medyanın gündem olan videolarda, tankerin karşı şeride geçerek rastgele araçlara çarparak kullanılamaz hale getirdiği anlar yer alıyor.

Çin'de bir tanker şoförü cinnet geçirerek araçları biçti: İnsanları öldüreceğim - 1. Resim

BAZI ARAÇLAR TAMAMEN EZİLDİ

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde tankerin çarptığı bazı araçların tamamen ezildiği görünüyor. Polis, iş tulumu giyen saldırganı kısa sürede yakaladı.

Olay Çin sosyal medyasında büyük tepki topladı. Kullanıcılar, masum insanlara zarar veren bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililerin olayı aydınlatmasını istedi.

Yetkililerin başlattığı soruşturma devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Çin'de bir tanker şoförü cinnet geçirerek araçları biçti: İnsanları öldüreceğim - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...