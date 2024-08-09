Çin'de konteyner gemisi patladı! Güçlü şok dalgaları yayıldı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
09 Ağustos 2024 12:29 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:38
Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı'nın Beilun Limanı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın bir konteyner gemisinde meydana geldiği belirtildi. Patlama anları kameraya yansıdı.
Çin'in Beilun Limanı bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamanın konteyner gemisinden kaynaklandığı belirtildi. Büyük patlama, güçlü şok dalgalarına neden oldu.
Olayda can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, patlamanın nedenini araştırırken, geminin tehlikeli madde taşıdığı belirtildi.
Patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri