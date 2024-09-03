Çin'de okul servisi dehşeti! Ortalık kan gölüne döndü: En az 11 ölü
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:57
Çin'in Shandong bölgesinde okulun önünde bekleyen kalabalığın arasına otobüs daldı. Yaşanan kaza sonucu 5'i öğrenci 11 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 13 kişi de ağır yaralandı. Kazanın nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Çin'in doğusunda yer alan Shandong bölgesinde bir otobüs, okulun önünde bekleyen kalabalığın arasına daldı. Can pazarı yaşanan kazada 5'i öğrenci 11 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.
Ülkenin doğusunda bulunan Shandong eyaletinde bir okul otobüsü sürücüsü, okuldan öğrencileri aldıktan sonra bahçeden çıkarken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürüklenmeye başlayan okul otobüsü, okul önünde bekleyen yayaların arasına daldı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza sağlık ekiplerine bildirilirken çevredeki siviller de yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Yaşanan feci kaza sonrası okul otobüsü şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı