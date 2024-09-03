Çin'de okul servisi dehşeti! Ortalık kan gölüne döndü: En az 11 ölü

03 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:57

Kuveyt'te bir binada çıkan yangında can pazarı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kuveyt'te bir binada çıkan yangında can pazarı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Çin'in doğusunda yer alan Shandong bölgesinde bir otobüs, okulun önünde bekleyen kalabalığın arasına daldı. Can pazarı yaşanan kazada 5'i öğrenci 11 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.

Ülkenin doğusunda bulunan Shandong eyaletinde bir okul otobüsü sürücüsü, okuldan öğrencileri aldıktan sonra bahçeden çıkarken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürüklenmeye başlayan okul otobüsü, okul önünde bekleyen yayaların arasına daldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sağlık ekiplerine bildirilirken çevredeki siviller de yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Yaşanan feci kaza sonrası okul otobüsü şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.