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Çin'de okula bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 09:30 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 09:49

Çin'in doğu kesimindeki Wuxi kentinde yer alan Wuxi Yixing Sanat ve Mesleki Teknik Koleji'nde bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Çin​'in doğusunda bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamaya göre, bıçaklı saldırı​ Wuxi kentinde yer alan Wuxi Yixing Sanat ve Mesleki Teknik Koleji'nde 21 yaşındaki bir genç tarafından gerçekleştirildi.

Çin'de okula bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

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Açıklamada, sanığın 2024 yılında okuldan mezun olduğu ancak sınav sonuçlarının düşük olması nedeniyle henüz diplomasını alamadığı, staj ücretinden de memnun olmadığı için saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. 

Polis, sanığın suçunu itiraf ettiğini doğruladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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