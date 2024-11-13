Çin'de resmi tatillere 2 gün daha eklendi! Kararname yürürlüğe girdi

13 Kasım 2024 00:17 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 00:51

Çin'de tatil günleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda ülkedeki resmi tatillere 2 gün daha eklendi. Konuya ilişkin kararname resmen yürürlüğe girdi

Çin'de resmi tatillerde yapılan düzenleme ile tatil günleri artırıldı ve tatil takvimine 2 gün daha eklendi. Yeni düzenleme 2025 yılından itibaren geçerli olacak.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, tatil günlerini yeniden düzenleyen Devlet Konseyi kararnamesi, Başbakan Li Çiang'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

BAHAR BAYRAMI VE İŞÇİ BAYRAMI TATİLLERİNE BİRER GÜN DAHA EKLENDİ

Buna göre, Çinlilerin geleneksel ay takvimine göre yeni yılı kutladığı Bahar Bayramı tatili, yeni yıl arifesinin de eklenmesiyle, 3'ten 4 güne çıkarıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndaki 1 günlük tatil, 2 Mayıs da dahil edilerek 1 gün daha uzatıldı. Böylece yıl içinde resmi tatil olan günlerin sayısı 2 gün arttı.

6 GÜN ŞARTI

Kararnamede ayrıca resmi tatillerin önündeki veya sonundaki hafta sonu tatilleriyle veya çalışanların yıllık izinleriyle birleştirilerek daha uzun tatiller ayarlanabileceği ancak ulusal günlerin etrafındaki tatillerin 6 günü aşmaması gerektiği belirtildi.

YILBAŞINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Çin'de resmi tatillerin hafta sonu tatilleriyle birleşmesi halinde çalışanlar, birleştirilen ilave günleri, tatil öncesi hafta sonlarında 1'er gün çalışarak telafi ediyor.