Çin'de sel felaketi: Çok sayıda kişi kayboldu, cansız bedenler bulundu

Çin’de şiddetli muson yağışları sele yol açtı. Doğudaki Şantung eyaletine bağlı Jinan şehrinde sadece 5 saat içinde düşen yarım yıllık yağmur miktarı nedeniyle meydana gelen ani sel baskınlarında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de kayboldu.

EVLER YIKILDI

Jinan'a bağlı Shiwuzi ve Zhujiayu köylerinde sel nedeniyle 19 ev yıkıldı veya hasar gördü. Yetkililer, kaybolan kişilerin bulunması için tüm kurtarma çalışmalarının seferber edildiğini açıkladı.

Çin’in güney bölgeleri de Pazar günü Hong Kong’u vuran Wipha Tayfunu sonrası şiddetli yağışlarla sular altında kaldı.