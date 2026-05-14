Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Çin'de tarihi zirve: Donald Trump-Şi Cinping görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyareti başladı. 9 yıl aradan sonra kalabalık bir heyetle Çin'e giden Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Zirve toplantısı başlamadan önce kısa bir açıklamada bulunan Donald Trump, "Siz büyük bir lidersiniz, arkadaşınız olmak büyük bir onur. Çin'le geleceğimiz harika olacak. Bu, yapılmış en büyük zirve olacak. Rakip değil, ortak olmalıyız." ifadelerini kullandı. Çin lideri Şi ise "Düşman değil ortak olmalıyız" mesajını verdi. Daha sonra heyetler arasında görüşme başladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 06:02
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 06:35

ABD Başkanı , beraberinde siyasi kurmayları ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle dün akşam başkent Pekin'e ulaştı. ABD Başkanı Trump için bugün 'in meclisi Büyük Halk Salonu'nun içinde yer aldığı Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Çin'de tarihi zirve: Donald Trump-Şi Cinping görüşmesi başladı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, beraberindeki heyetle Çin'e ziyarette bulunarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Trump, Çin'deki karşılama töreninin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihteki en iyi dönemi yaşadığını belirtti ve geleceğin mükemmel olacağını söyledi.
Trump, Çin ile rakip değil ortak olunması gerektiğini vurgulayarak, büyük ticaret anlaşmaları için en iyi CEO'ları getirdiğini ifade etti.
Görüşmelerde ikili ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra İran ve Tayvan'ın da gündemde olması bekleniyor.
Trump'ın heyetinde Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Ticaret Temsilcisi ve Beyaz Saray Müsteşarı gibi isimlerin yanı sıra Tesla, Apple ve Nvidia gibi şirketlerin temsilcileri yer alıyor.
Trump, ziyaret kapsamında Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek ve onuruna verilecek yemeğe katılacak.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

ÇİN'DEN TRUMP'A GÖRKEMLİ KARŞILAMA

9 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Trump, Çin Devlet Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

Tokalaştıktan sonra ülkelerinin resmi heyetlerini selamlayan ikili, Çin ve ABD milli marşlarının çalındığı sırada tören alanının ortasına kurulan platformda esas duruşta bekledi. Daha sonra kırmızı halı üzerinde yürüyerek tören alayının ve ellerinde bayraklarla karşılama törenine katılan çocukların önünden geçen Şi ve Trump, diplomatik görüşmelere başlamak üzere Büyük Halk Salonu'na girdi.

Törenin ardından taraflar, heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek için salondaki yerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump burada kısa bir açıklamada bulundu.

TRUMP: GELECEĞİMİZ HARİKA OLACAK

Görkemli karşılama töreni için teşekkür eden Donald Trump şunları söyledi:

"Bu, daha önce pek kimsenin görmediği bir onurdu. Törendeki çocuklar inanılmazdı. Ordu da çok iyiydi. İki ülke arasında başkanlar düzeyinde daha önce görülmemiş bir ilişkimiz var. ABD ve Çin'in geleceği mükemmel olacak. Sen harika bir lidersin. Herkese söylüyorum. Sen harika bir lidersin. Bazen insanlar bunu söylememi sevmiyor, ama yine de söylüyorum, çünkü doğru. Ben sadece gerçeği söylerim. Ne zaman sorun yaşasak hızlı bir şekilde görüşüp bunları çözdük.

"ABD İLE ÇİN RAKİP DEĞİL ORTAK OLMALI"

Geldiğimiz heyetteki iş adamları kendi alanlarında en iyileri. İkinci adamları değil, en tepedeki ismi istedim. Çok büyük saygı duyuyorlar ve Çin'le iş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu, yapılmış en büyük zirve olacak. ABD'de şu anda başka hiçbir şeyden konuşulmuyor. Sizinle olmak büyük bir onur, arkadaşınız olmak çok büyük bir onur. ABD-Çin ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi olacak."

Şİ: DÜŞMAN DEĞİL ORTAK OLMALIYIZ

Çin lideri Şi ise "Çin-ABD ilişkilerinin istiktatı dünya için iyi bir şey. Her zaman Çin ve ABD arasındaki ortak çıkarların farklılıklardan daha ağır bastığına inandım. Çin ve ABD, düşman değil, ortak başarı ve refah peşinde koşan ortaklar olmalıdır. 2026'yı Çin-ABD ilişkilerinde tarihi bir yıl ve dönüm noktası yapalım. ABD Başkanı ile önemli konularda görüş alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Trump ve Şi'nin buluşmasında ikili ve ekonomi konularının yanı sıra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ve Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın durumunun gündemde olması bekleniyor.

HEYETTE 17 AMERİKAN ŞİRKETİNİN TEMSİLCİLERİ VAR

Ziyarette Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller eşlik ediyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent da bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de Çin ile yürütülen ekonomi ve ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti.

Aralarında Tesla'nın patronu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın olduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcilerinden oluşan iş heyeti de Trump'la birlikte Çin'e geldi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın katılmadığı ziyarette, aileden oğlu Eric Trump ile onun eşi Lara Trump yer aldı.

ABD Başkanı bu sabah yapılacak görüşmelerin ardından öğleden sonra Pekin'de tarihi Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek, akşam da onuruna verilecek yemeğe katılacak.

15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşmasında yeniden bir araya gelecek olan Trump, öğlen birlikte yapılacak çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.

