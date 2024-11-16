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Çin'de üniversiteye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Kasım 2024 20:42 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 20:43

Çin'de üniversite kampüsünde bıçaklı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 8 ölünün olduğu saldırıda, 17 de yaralı bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı…

Çin​'in Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde yeni mezun olduğu belirlenen şahıs tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

OALY YERİNDE YAKALANDI

Çin'de bir üniversite​ dehşet anlarına sahne oldu. Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde düzenlenen bıçaklı saldırıda korku dolu anlar yaşandı. Polis, “Yerel saatle 18.30 sıralarında, Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde bıçaklama olayı meydana gelmiş, şüpheli olay yerinde yakalanmıştır” açıklamasını yaptı.

Çin'de üniversiteye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, saldırganın yeni mezun olduğu ve “sınavda başarısız olmak, mezuniyet belgesi alamamak ve staj ücretinden memnuniyetsizlik” gibi nedenlerle hareket ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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