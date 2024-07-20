Çin'de yağış faciayı beraberinde getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:26
Çin'in Şaanşi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı bir otoyoldaki köprü kısmen çöktü. Facia sonrası çok sayıda ölü ve kayıp olduğu bildirildi.
Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle bölgede yer alan bir otoyoldaki köprü kısmen çöktü.
Çökme sonucu birçok aracın nehre düştüğü, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin ise kaybolduğu belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı