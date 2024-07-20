Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Çin'de yağış faciayı beraberinde getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Çin'de yağış faciayı beraberinde getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:26

Çin'in Şaanşi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı bir otoyoldaki köprü kısmen çöktü. Facia sonrası çok sayıda ölü ve kayıp olduğu bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle bölgede yer alan bir otoyoldaki köprü kısmen çöktü.

Çin'de yağış faciayı beraberinde getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var - 1. Resim

Çökme sonucu birçok aracın nehre düştüğü, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Çin'de yağış faciayı beraberinde getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var - 2. Resim

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...