Çin'deki bir ilkokula bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

20 May 2024 14:42 - Güncelleme : 20 May 2024 14:51

Çin'in Jiangsi eyaletindeki bir ilkokulda bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Yaralılar arasında çocukların olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Polis, saldırganın 45 yaşındaki bir kadın olduğunu, olayda meyve bıçağı kullandığını açıkladı. Saldırının okulda öğlen saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

Polis tarafından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırganın kontrol altına alındığı belirtildi.

''OKUL HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEDİ''

Kimlik bilgileri açıklanmayan bir öğrenci velisi, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Haberi öğlen aldım ve şok geçirdim. Çocuğum beşinci sınıfta ve çok küçük. Güvenli bir şekilde eve ulaştı ancak okul bana herhangi bir bilgi vermedi. Çocuğumu rahatlatmak ve tam olarak ne olduğunu öğrenmek için geri dönüyorum.''

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.