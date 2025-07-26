Çin'deki Chikungunya virüsü kontrolden çıkıyor! Şimdiden binlerce kişiye bulaştı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Foşan şehrinde Chikungunya virüsü vakaları, artmaya devam ediyor. Sivrisinek kaynaklı virüs, Çin'in güney eyaletlerinde artışa geçti.

Yetkililer, Foşan şehrinde vaka sayısının son 2 haftada 4 bin 14'e ulaştığını bildirdi.

Vakaların yüzde 90'ının kentin Shunde bölgesinde görüldüğünü ifade eden yetkililer, hastaların hastanelerde cibinlikle korunarak tedavi edildiğini belirtti.

ÖLÜM NADİR GÖRÜLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, ateş ve eklem ağrısına neden oluyor.

Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.